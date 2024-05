Emmanuel Macron part en Nouvelle-Calédonie « ce soir pour installer une mission gouvernementale »

Le président de la République, Emmanuel Macron, se rend en Nouvelle-Calédonie ce soir, a annoncé la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot. Cette visite vise à installer une mission gouvernementale dans un contexte de tensions et de violences liées à une réforme constitutionnelle.

Un retour au calme fragile et des évacuations en cours

Depuis le début des troubles il y a huit jours, l’île connaît une situation de violence sans précédent depuis près de 40 ans. La réforme constitutionnelle, critiquée par les indépendantistes, a déclenché des émeutes ayant entraîné la mort de six personnes, dont deux gendarmes mobiles. En réponse, les autorités ont instauré l’état d’urgence et déployé plus de 2700 forces de sécurité.

La situation reste tendue malgré les efforts pour rétablir l’ordre. Des incidents continuent de se produire, comme l’incendie d’un entrepôt sur la route menant à l’aéroport international et le saccage d’un centre culturel à Doumbea. Toutefois, certaines grandes surfaces rouvrent progressivement, permettant un réapprovisionnement en nourriture et médicaments.

Évacuation des ressortissants étrangers

Avec l’aéroport international de Nouméa fermé aux vols commerciaux jusqu’à samedi, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont commencé à rapatrier leurs ressortissants. Plusieurs vols ont déjà atterri à l’aéroport de Magenta pour évacuer des citoyens bloqués sur l’île. Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, et son homologue australienne, Penny Wong, ont annoncé l’envoi de plusieurs avions pour cette opération.

Poursuite de l’examen de la réforme constitutionnelle

Malgré les violences, les autorités locales insistent sur la nécessité de continuer l’examen du projet de loi constitutionnelle, prévu pour être adopté avant la fin juin. Les figures politiques non-indépendantistes estiment que reculer face aux émeutiers serait une grave erreur. Le projet de réforme prévoit notamment le dégel du corps électoral pour les élections provinciales, une mesure contestée par les indépendantistes qui craignent la marginalisation de la voix de la communauté kanak.

Renforcement des mesures de sécurité

Lors du dernier Conseil de défense, Emmanuel Macron a noté des progrès dans le rétablissement de l’ordre. Il a ordonné la mobilisation de personnels militaires pour protéger les bâtiments publics et alléger la charge des forces de sécurité intérieure. Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Louis Le Franc, a confirmé une amélioration progressive de la situation.

En parallèle, le Premier ministre Gabriel Attal prévoit également une visite en Nouvelle-Calédonie, mais seulement après les élections européennes du 9 juin.

Ainsi, le déplacement d’Emmanuel Macron vise à renforcer les efforts de stabilisation et à montrer l’engagement du gouvernement français dans la résolution de cette crise complexe.