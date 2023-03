Le président français Emmanuel Macron a décidé de faire une tournée en Afrique pour renforcer ses liens avec les différents dirigeants du continent. Bien que la volonté diplomatique soit encouragée, le successeur de François Hollande a été vu dans une situation assez compromettante. Pendant ce temps, le peuple français s’inquiète et manifeste alors que leur président assiste à des soirées avec des artistes.

Emmanuel Macron profite d’une soirée en Afrique?

Les relations entre le continent africain et la France sont assez tendues. C’est pourquoi le président français a décidé de faire une tournée de 5 jours dans différents pays du continent.

Ce qui n’était pas prévu dans le protocole, c’était la soirée qu’Emmanuel Macron aurait passée avec le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa et d’autres personnalités de la République Démocratique du Congo pendant la soirée du 4 mars 2023.

Fally a emmené Macron à bandal, fally c’est qqn😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/49aJlMFot4 — 👑Mbunzu Mignon🇨🇩💎 (@bry_kasonga) March 4, 2023

En effet, le mari de Brigitte Macron aurait été vu en train de boire une bière et de profiter de l’ambiance d’un bar de la ville de Bandalungwa, ou plus communément appelé Bandal.

“Mais comment un président peut-il profiter d’une soirée et faire la fête alors que son pays est dans un état déplorable?”

C’est une question que beaucoup de Français et de Congolais se posent, et à juste titre.

La chaîne TF1 a décidé d’enquêter sur la situation. La chaîne de news rapporte que cet événement n’était pas prévu par le président de la République française. Le chanteur l’aurait invité après la fin de son concert à passer un peu de temps dans la ville de Bandal et ils ont profité ensemble d’une petite bière.

La chaîne rapporte aussi qu’Emmanuel Macron n’aurait pas franchi les portes du bar (un bar et non pas une boîte de nuit comme le disaient les rumeurs) de Bandal et qu’il serait resté sur la terrasse avec quelques personnalités congolaises.

Un ministre congolais justifie par ailleurs la virée du président français avec les propos suivants.

“Le fait pour le président Macron d’avoir entendu “Bandal c’est Paris” lui a donné l’idée de passer un peu de temps dans la ville.”

Les manifestations continuent en France

Photo du compte Instagram d’Emmanuel Macron, le montrant au Salon de l’Agriculture à Paris, le 25 février 2023

Une des raisons pour lesquelles cette visite du président français n’a pas plu est le sujet de la réforme des retraites et les manifestations qui ont lieu à cause de celle-ci.

Cela fait quelques semaines que les manifestations durent et que les seniors du pays essaient de faire réagir Emmanuel Macron, notamment lors de la journée du 8 mars pendant laquelle la plupart des transports n’étaient pas disponibles en raison de la grande grève contre cette réforme.

Après s’être fait entendre par l’exécutif de l’Élysée, c’est avec Emmanuel Macron en personne que l’intersyndicale veut s’entretenir pour parler de ce problème.

Les différents syndicats continuent à faire appel aux employés pour organiser d’autres manifestations comme celle du 8 mars. Les syndicats appellent à la mobilisation pour la journée du 15 mars pendant laquelle le texte de la réforme des retraites passera devant la commission mixte paritaire.

Peut-être que lors de cette soirée passée à Bandal, Emmanuel Macron en avait profité pour oublier tous les problèmes auxquels il devra faire face une fois de retour dans son pays. En tout cas, le président de la République devra répondre aux plaintes des seniors et à d’autres problèmes qui rôdent en France, maintenant qu’il est de retour.

Le president Emmanuel Macron et les maires de France

Et dans d’autres nouvelles, le président tiendra également une réunion pour discuter de l’avenir de la participation de l’Association des maires de France, la rencontre de lundi entre le président de la République et les plus importants représentants des élus locaux portera sur la décentralisation (AMF).