Emmanuel Macron face au défi guyanais

Le président Emmanuel Macron entame une visite de deux jours en Guyane, un département français confronté à diverses difficultés, notamment l’insécurité, l’enclavement et les enjeux liés à l’autonomie territoriale. La région a largement soutenu Marine Le Pen lors des élections de 2022.

Son déplacement coïncide avec plusieurs événements symboliques, notamment l’anniversaire du mouvement social de mars 2017 et le décès d’un gendarme du GIGN, Arnaud Blanc, dans une opération contre l’orpaillage illégal. Durant cette visite, Macron sera à l’écoute de la population et des élus, en particulier sur les questions institutionnelles.

Il prévoit également des engagements en matière d’écologie et de développement économique, avec des objectifs ambitieux pour l’agriculture locale et des mesures concrètes pour la filière pêche. Les élus locaux insistent sur la nécessité de désenclaver le territoire et réclament une évolution du statut de la Guyane vers plus d’autonomie, s’inspirant de la situation en Corse.

Le président Macron quittera ensuite la Guyane pour le Brésil, où il discutera avec le président brésilien Lula de la coopération dans la lutte contre l’orpaillage illégal et l’immigration clandestine, qui affectent également la région guyanaise.