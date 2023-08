Emmanuel Macron durcit le ton sur l’immigration après les émeutes

À la suite des récentes émeutes, le président Emmanuel Macron appelle à une réduction significative de l’immigration tout en mettant l’accent sur la nécessité de la régénération de la société. L’immigration est un sujet controversé en France depuis des années, mais les événements récents ont intensifié le débat alors que le pays connaît une augmentation des demandeurs d’asile et des migrants économiques.

Macron a adopté une position ferme sur l’immigration, s’engageant à freiner l’afflux d’immigrants en France. Pour atteindre cet objectif, il a mis en place une série de politiques strictes.

L’une des principales politiques d’immigration de Macron vise à rendre plus difficile l’obtention du statut de réfugié en France pour les demandeurs d’asile. De plus, il a renforcé la lutte contre l’immigration illégale, simplifiant ainsi la capacité du gouvernement à expulser les immigrants en situation irrégulière.

Par ailleurs, Macron se concentre sur l’amélioration de l’intégration des immigrants déjà résidents en France. Il a lancé plusieurs programmes visant à aider les immigrants à apprendre la langue française, à trouver un emploi et à accéder aux services sociaux.

L’objectif d’Emmanuel Macron de “réduire significativement l’immigration” après les émeutes

L’approche de Macron en matière d’immigration suscite des réactions mitigées. Si certains soutiennent ses efforts pour réduire l’immigration, d’autres critiquent ses politiques comme étant excessivement sévères et discriminatoires.

En plus de s’attaquer à l’immigration, Macron prend des mesures pour renforcer les valeurs de la société. Il souligne la nécessité d’un “projet familial” et plaide en faveur de la régulation du temps passé devant les écrans, dans le but de restaurer un sentiment de civilité.

Lors d’une récente interview au Point, Macron a assuré à la droite politique de son engagement à réduire l’immigration, en commençant par l’immigration illégale. Il a annoncé que le gouvernement réintroduirait un projet de loi sur l’immigration longtemps retardé dans les mois à venir, avec la possibilité de le modifier au Parlement. Macron a souligné :

Sommes-nous submergés par l’immigration ? Non. Cependant, la situation actuelle est intenable, et nous devons réduire significativement l’immigration, en commençant par l’immigration illégale. Nous avons l’obligation de produire des résultats. Emmanuel Macron

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et de civilité, Macron estime qu’il est essentiel de “reciviliser” la société, notamment après les émeutes de l’été, auxquelles ont participé de nombreux jeunes issus de quartiers défavorisés. Il a évoqué à nouveau le concept de “projet familial” et la régulation du temps passé devant les écrans, mettant en lumière le rôle des écrans et des médias sociaux dans les troubles.

Les opinions de Macron sur un “processus de décivilisation” ont suscité la controverse plus tôt cette année, certains à gauche l’accusant d’emprunter à l’extrême droite. Néanmoins, Macron reste fidèle à ses convictions.

Réfutant l’idée que “ce sont les étrangers qui ont causé ces émeutes” fin juin-début juillet, car :

“90 % sont nés en France” Emmanuel Macron

Macron identifie le problème comme une question d’intégration et de renouveau national. Il souligne l’importance de la famille, de l’éducation, de la régulation des écrans et de l’intégration économique pour relever ces défis.

Insistant sur le rôle des écrans et des médias sociaux, Emmanuel Macron affirme : “Nous avons besoin de moins d’écrans et de plus d’éducation.” Il conclut en interpellant ceux à l’extrême droite qui prônent une approche purement répressive, en déclarant : “On ne peut pas gérer cela uniquement par la force. Ceux qui le pensent se trompent.”