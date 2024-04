Emmanuel Macron : « D’une certaine manière, on est comme une prostituée: le boulot, c’est de séduire. » Retrouvez les plus belles perles des politiques dans le nouveau numéro d’Entrevue !

Le 5 mars dernier, Mathilde Panot, présidente du groupe Nupes à l’Assemblée nationale, a suscité la moquerie de ses détracteurs suite à une interview donnée sur la chaîne Public Sénat. Interrogée sur la Palestine, la députée n’a pas su répondre à la question du journaliste Steve Jourdin, qui lui demandait où cet État se situait sur une carte. Incapable de dire si la Palestine se situait à l’ouest ou à l’est du Jourdain, Mathilde Panot s’est embrouillé les pinceaux en direct, refusant de répondre à la question. Plutôt embarrassant pour une femme politique qui dit défendre la Palestine…

Ce n’est pas la première fois qu’un responsable politique est pris au dépourvu. On se souvient notamment de l’ex-ministre du Travail Myriam El Khomri, qui lors d’une interview donnée en 2015 à BFM TV n’avait pas su dire combien de fois un CDD était renouvelable en France… On se rappelle également de Nathalie Kosciusko-Morizet, incapable de dire combien coûte un ticket de métro alors qu’elle était ministre des Transports, de Jean-François Copé, qui pensait qu’un pain au chocolat coûtait 10 centimes, ou encore de Manuel Valls, qui affirmait que la Réunion se situait dans le Pacifique… Des exemples qui témoignent d’une certaine déconnexion avec la réalité ou d’une méconnaissance du terrain, principaux reproches faits par les Français aux hommes et femmes politiques.

En se plongeant dans les archives des déclarations de politiques, on s’aperçoit que les sorties hasardeuses sont tout sauf rares. Depuis des années en effet, les élus de tous bords et membres du gouvernement nous gratifient de bourdes, gaffes, inepties, lapsus, et autres phrases méprisantes ou assassines dont eux seuls ont le secret. Si certaines sorties, qu’elles soient on ou off, font grincer des dents et ont de quoi énerver, d’autres en revanche prêtent à sourire et méritent de figurer dans les meilleurs bêtisiers. À l’image de cette déclaration d’Emmanuel Macron que relayait en mars 2015 The Wall Street Journal, alors qu’il était ministre de l’Économie : « D’une certaine manière, on est comme une prostituée : le boulot, c’est de séduire! ». Un exemple parmi beaucoup d’autres…

