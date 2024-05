Emmanuel Kessler nommé PDG de LCP-AN

Emmanuel Kessler, ancien président de Public Sénat, a été nommé président-directeur général de La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN), comme l’a annoncé le Bureau de l’Assemblée nationale. Il prendra ses fonctions le 10 juin pour un mandat de trois ans. La décision a été prise par le Comité de sélection transpartisan, dirigé par la députée Naïma Moutchou, après un processus de sélection rigoureux. Kessler succède à Bertrand Delais, qui avait exprimé sa satisfaction après deux mandats à la tête de la chaîne.

Emmanuel Kessler a exprimé sa gratitude envers tous les candidats et son engagement à renforcer LCP au service de la démocratie et de l’ouverture aux citoyens. «Je tiens à saluer tous les candidats dont je mesure le travail et l’implication dans ce processus. J’ai conscience de l’honneur qui m’est fait et de la responsabilité qui m’incombe pour renforcer encore LCP au service de notre démocratie et de l’ouverture aux citoyens», a-t-il déclaré sur X.

Une carrière riche et diversifiée

Avant de rejoindre LCP-AN, Kessler a occupé plusieurs postes de direction. Entre fin 2022 et début 2024, il était directeur des rédactions économiques chez Prisma Media. Il a également été directeur de la communication à la Cour des comptes (2021-2022) et PDG de Public Sénat (2015-2021). Sa carrière inclut également un poste de rédacteur en chef adjoint chez TF1 (2011-2015).

Un choix basé sur l’expérience

Le Bureau de l’Assemblée nationale semble avoir privilégié l’expérience de Kessler, qui a également été rédacteur en chef adjoint des journaux et des opérations spéciales chez Public Sénat (2003-2011). Spécialiste des questions économiques, Kessler est chroniqueur sur France Info et France Culture, et a dirigé le pôle économie de LCI. Son court passage de quinze mois chez Prisma Media, où il dirigeait les rédactions du pôle économique, a également renforcé son profil.

Réactions et attentes

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a dévoilé la nomination d’Emmanuel Kessler parmi plusieurs candidats, dont Brigitte Boucher, Laure Kaltenbach-Fournier, Bérénice Ravache et Michaël Szames. Brigitte Boucher, figure emblématique de la chaîne, a salué l’élection de Kessler tout en exprimant sa déception que la recommandation initiale du comité de sélection, qui la plaçait en tête, n’ait pas été suivie.

Kessler prendra officiellement ses fonctions le 10 juin, avec la mission de renforcer le rôle éminent de LCP-AN dans la vie démocratique française.