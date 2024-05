Émeutes en Nouvelle-Calédonie : Nelly Daynac Émue sur CNews

Ce vendredi, Pascal Praud dans son emission matinale sur CNews a abordé avec émotion les récentes émeutes en Nouvelle-Calédonie. Pour une analyse approfondie, le présentateur a invité en plateau la journaliste Nelly Daynac, qui a passé son enfance sur l’île.

Nelly Daynac, journaliste, originaire de Nouvelle-Calédonie : "Aujourd'hui, Nouméa est complètement assiégée […] 80 à 90% des commerces sont détruits. L'économie est à plat", dans #HDPros sur #Europe1 pic.twitter.com/Jv4UplZs0H — Europe 1 (@Europe1) May 17, 2024

L’émission a commencé par la diffusion du témoignage bouleversant d’une habitante de la Nouvelle-Calédonie, actuellement barricadée avec des amies et leurs enfants. « Nous sommes enfermées entre femmes, amies du même quartier, avec chacune deux enfants. Ils ont cinq ans, sept ans, dix ans, neuf ans… On est livrés à nous-mêmes parce que nos hommes sont au front, cachés… On sait nos maris là-bas, avec des émeutiers en face, armés maintenant. Ils ont bousillé notre île ! », a-t-elle raconté, décrivant la destruction des infrastructures essentielles comme les pharmacies et les écoles. Visiblement effondrée, elle a confié : « J’ai 39 ans. J’ai appelé ma mère en pleurs. J’ai pleuré comme un enfant. J’ai pleuré comme un bébé en lui disant ‘Maman j’ai peur’. Je lui ai dit d’appeler la radio… ».

Nelly Daynac a été profondément touchée par ce témoignage. Pascal Praud a souligné l’impact personnel de ces événements sur la journaliste, qui a rappelé des souvenirs douloureux de son enfance durant les troubles de 1984-1988 en Nouvelle-Calédonie. « Moi, j’ai vu mon père partir sur l’une de ces barricades la nuit, parce qu’on avait peur d’un assaut imminent. Voilà… Moi, j’ai vécu ça aussi… Les coupures d’eau courante. Les couvre-feux. Tout ça, c’était mon quotidien de petite fille », a-t-elle déclaré.

Comparant les événements actuels avec ceux des années 80, Nelly Daynac a souligné que la situation actuelle est bien pire. « Quand je vois ce qui se passe aujourd’hui, je me dis que les années 80, c’était vraiment rien à côté de cela. Pourtant, je vous l’assure. Ça a traumatisé toute une génération », a-t-elle affirmé. La journaliste a également mis en lumière le rôle crucial des femmes dans ces moments de crise, mentionnant deux de ses amies d’enfance qui participent aux rondes à Nouméa.

Cet épisode de « L’heure des pros » a ainsi mis en lumière la gravité des émeutes en Nouvelle-Calédonie et l’impact émotionnel profond sur ceux qui y sont confrontés, rappelant les souvenirs d’une génération marquée par des troubles similaires.