Le président français Emmanuel Macron a décidé de maintenir Élisabeth Borne dans son rôle de Première ministre, a déclaré un responsable du bureau présidentiel ce lundi, rejetant les pressions visant à donner une nouvelle orientation à son gouvernement après quelques mois tumultueux.

Mois de troubles et de grèves liés à la réforme des retraites de Macron au printemps, ainsi que cinq jours d’émeutes et de pillages dans les villes françaises plus tôt ce mois-ci, ont alimenté les appels des opposants politiques et de certains membres du gouvernement pour un remaniement.

Mais faute d’un candidat clair pour remplacer Borne, une ancienne technocrate que les critiques disent manquer de charisme mais que les partisans disent avoir déjà réalisé bon nombre des promesses de campagne de Macron, le président français a décidé de la maintenir à la tête du gouvernement.

“Pour assurer la stabilité et un travail approfondi, le président a décidé de maintenir la Première ministre”, a déclaré le bureau de Macron.

Tensions et appels à un remaniement face aux troubles et aux émeutes

Le président fournira également “d’ici la fin de la semaine” des indices sur ses projets pour les mois à venir, a ajouté le responsable.

Selon les médias français, Borne travaille sur des “ajustements”, signe qu’un simple remaniement technique pourrait être envisagé sans changements majeurs aux postes clés tels que le ministère des Finances.

Des rumeurs d’un possible remaniement gouvernemental avaient circulé à la suite des émeutes soudaines déclenchées par la mort d’un adolescent tué par la police, constituant ainsi l’un des défis les plus sérieux à la direction de Macron jusqu’à présent.

Cependant, Macron a déclaré la semaine dernière avoir besoin de plus de temps pour élaborer des mesures en réponse aux émeutes, qui nécessitaient selon lui plus que des réactions impulsives.

La décision de Macron : stabilité et indices pour l’avenir

Pour cette raison, il a annoncé la semaine dernière avoir décidé de ne pas accorder d’interview le 14 juillet, date limite qu’il s’était fixée en avril pour relancer son second mandat et apaiser les tensions après la crise des retraites.

Une source proche de Macron a déclaré à Reuters qu’un changement de Premier ministre n’avait aucun sens à l’heure actuelle, étant donné que le gouvernement minoritaire de Macron n’avait pas réussi à conclure un accord avec de potentiels alliés conservateurs de droite au Parlement.

La source a ajouté que Macron envisageait toujours la possibilité d’offrir le poste de Premier ministre aux Républicains conservateurs en guise de récompense pour une coalition formelle.