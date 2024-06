Élections législatives anticipées en France : Quel déroulement après la dissolution de l’Assemblée nationale ?

À la suite de la dissolution surprise de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, la France se prépare à des élections législatives anticipées. Ces élections, premières du genre depuis 1997, se dérouleront dans un contexte politique tendu et sous un délai extrêmement court. Voici un guide sur le déroulement de ces élections cruciales pour l’avenir politique du pays.

Pourquoi cette dissolution ?

La décision de dissoudre l’Assemblée nationale intervient après la défaite sévère du parti présidentiel Renaissance aux élections européennes, où il n’a obtenu que 15,2 % des voix contre 31,5 % pour le Rassemblement National (RN). Emmanuel Macron, dans une allocution télévisée, a expliqué qu’il ne pouvait pas ignorer ce signal des urnes et a donc choisi de dissoudre l’Assemblée pour permettre aux Français de redéfinir la composition de leur représentation nationale.

Le calendrier des élections

Conformément à l’article 12 de la Constitution, les nouvelles élections législatives doivent se tenir entre 20 et 40 jours après la dissolution de l’Assemblée. Emmanuel Macron a fixé les dates des deux tours au 30 juin et au 7 juillet 2024, respectivement. Ce choix s’explique par la nécessité de tenir les élections avant les vacances scolaires débutant le 6 juillet et l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet.

La procédure légale

La dissolution de l’Assemblée nationale, prévue par l’article 12 de la Constitution, permet au Président de la République de convoquer des élections législatives anticipées après consultation du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat. Le décret de dissolution signé par Emmanuel Macron marque le début d’une période de campagne électorale express.

La campagne électorale

Les partis politiques disposent de seulement trois semaines pour mener campagne. Cette période exceptionnellement courte nécessitera une mobilisation intense de tous les candidats et de leurs équipes. Les députés sortants peuvent se représenter, à condition que leur parti les investisse à nouveau. La campagne sera marquée par des débats télévisés, des meetings et une forte activité sur les réseaux sociaux pour toucher le maximum d’électeurs en un minimum de temps.

Les enjeux et les attentes

Le Rassemblement National, fort de sa victoire aux européennes, espère transformer cette dynamique en un nombre accru de sièges à l’Assemblée nationale. Marine Le Pen a déclaré que son parti est « prêt à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance ». Du côté de la majorité présidentielle, l’objectif sera de limiter les pertes et, si possible, de conserver une majorité relative en s’alliant avec d’autres formations politiques.

La gauche devra décider si elle peut se rassembler sous une bannière commune, comme cela avait été le cas en 2022 avec la Nupes, afin de maximiser ses chances de succès. Chaque parti tentera de convaincre les électeurs de l’urgence et de l’importance de ces élections pour l’avenir du pays.

Après les élections

Les nouveaux députés élus le 7 juillet siégeront pour un mandat de cinq ans. La nouvelle Assemblée nationale se réunira pour la première fois le 11 juillet, le deuxième jeudi suivant les élections. Une session extraordinaire pourrait être convoquée immédiatement pour traiter des affaires urgentes.

Conséquences politiques

Cette dissolution et les élections qui en découlent pourraient bouleverser le paysage politique français. Si le RN parvient à obtenir une majorité, ou si la majorité actuelle perd trop de sièges, Emmanuel Macron pourrait se retrouver en situation de cohabitation, la première depuis 1997. Une telle configuration aurait des implications majeures pour la gouvernance du pays, en particulier à l’approche des Jeux Olympiques.

En conclusion, ces élections législatives anticipées sont cruciales pour l’avenir politique de la France. Les trois semaines à venir seront déterminantes, et les résultats du 7 juillet façonneront la composition et la direction de la nouvelle Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Les Français sont appelés à voter dans un contexte exceptionnel, avec des enjeux nationaux et internationaux de taille.