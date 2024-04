Élections européennes : Philippe Poutou candidat en Belgique

Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) connaît actuellement une transformation significative, marquant ainsi une nouvelle ère dans son évolution politique. Anciennement incarné par Philippe Poutou, l’ex-candidat à la présidentielle française se lance désormais dans un nouveau défi en se présentant aux élections européennes en Belgique. Cette fois-ci, il occupe la troisième position sur la liste soutenue par la Gauche anticapitaliste. L’annonce de cette décision a été faite samedi dernier par l’une des deux factions du NPA français, un événement qui a pu surprendre de nombreux observateurs politiques.

La division interne au sein du NPA remonte à la fin de l’année 2022, lorsqu’une crise a éclaté, entraînant une scission en deux camps distincts. D’un côté, le NPA-B, favorable à un rapprochement avec La France insoumise, compte parmi ses membres des personnalités telles que Philippe Poutou et Olivier Besancenot. De l’autre côté, le NPA-C, se prévalant de l’héritage financier du NPA, refuse catégoriquement tout accord avec des partis qu’il considère comme “réformistes”.

Cette fracture au sein du NPA a suscité de vifs débats au sein de la gauche radicale française, mettant en lumière des divergences idéologiques et stratégiques profondes. Alors que certains prônent un rapprochement avec d’autres forces de gauche pour renforcer l’opposition au capitalisme, d’autres insistent sur la nécessité de préserver l’indépendance et la pureté idéologique du mouvement.

Quant à Philippe Poutou, désormais conseiller municipal de Bordeaux et ouvrier automobile licencié, sa décision de se présenter aux élections européennes en Belgique est accompagnée d’un engagement sans faille. Il promet de lutter activement “pour une Europe anticapitaliste qui s’oppose aux forces capitalistes et libérales ; pour une Europe écologique, féministe, antiraciste, anticoloniale, anti-impérialiste ; une Europe qui combat les politiques de fermeture des frontières, défendant ainsi la liberté de circulation et l’accueil de tous”.