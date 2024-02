Économie : les Émirats arabes unis sortent de la « liste grise » du GAFI !

Nathalie Goulet, spécialiste de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, se félicite que les Émirats arabes unis sortent de la liste grise de l’organisation internationale GAFI (groupe d’action financière). Les Émirats arabes unis ont renforcé leurs mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris par le biais de multiples enquêtes financières et de poursuites judiciaires. De plus, le pays a amélioré sa coopération internationale et aligné ses réglementations sur les actifs virtuels avec les normes internationales.

Cette annonce a été faite à l’issue de l’assemblée générale du GAFI qui s’est tenue à Paris, soulignant ainsi la reconnaissance des efforts des Émirats arabes unis dans la lutte contre les crimes financiers. Une annonce réalisée grâce à ses efforts et grâce à une coopération accrue avec la France et le service de renseignement financier TRACFIN, signée le 1er février 2024 .

Les Emirats Arabes Unis, et notamment Dubai, sont réputés pour accueillir des fonds du monde entier, et notamment de Russie, malgré les sanctions internationales. C’est aussi une place connue pour le transit d’or et de métaux précieux. La sortie de la liste grise est une bonne nouvelle pour le pays qui, en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a accompli des efforts reconnus par les experts internationaux.

La compétition en matière de compliance est sévère entre les pays du Golfe. L’Arabie Saoudite, qui a elle aussi accompli des progrès remarquables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, est en completion avec ses voisins, dont les Émirats Arabes Unis, pour attirer les sièges d’entreprises internationales. L’environnement des affaires va évidemment profiter aux Émirats. Avec leur sortie de la liste grise, ils ont la confiance des institutions internationales Le name and shame fonctionne. Et le No money pour terreur devient une réalité pour la sécurité de tous…