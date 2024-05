Du grand Zidane, passeur décisif pour son retour à Bordeaux (vidéo)

Un charisme bien supérieur à la moyenne. Une arrivée de superstar. Des micros tendus de toute part. Des téléphones brandis pour immortaliser chaque instant. Zinedine Zidane est de retour à Bordeaux. Pour un match caritatif au stade Chaban-Delmas, au Parc Lescure. La pelouse de ses premiers grands exploits.

Dés son arrivée dans le vestiaire des Girondins puis du Variétés Club de France, Zizou émerveille. Même dans les yeux d’anciens professionnels, ça pétille. L’ancien compère de France 98 Laurent Blanc le salue chaleureusement. L’ancien marseillais Daniel Van Buyten demande un selfie. Christian Karembeu est aux anges. Cette vidéo du VCF, où l’ancien coach du Real Madrid salue ses camarades de jeu un par un, totalise déjà en quelques heures plus d’un million de vues.

Zinédine Zidane vient saluer quelques anciennes connaissances dans le vestiaire du @VarietesCF ✨ pic.twitter.com/vwwK6vBlpZ — Variétés C.F. (@VarietesCF) May 14, 2024

À 51 ans, Zizou n’a rien perdu. Ou presque. Oui, un banc. Mais ça, il pourrait le retrouver aussi prochainement. Côté terrain : Dribbles chaloupés, technique en mouvement intacte et passe décisive, rapidement, pour lancer le match. Un service tout en toucher pour Pedro Miguel Pauleta , « l’aigle des Açores », autre merveille du football passée par les Girondins de Bordeaux. Et ça fait but ! De l’élégance, de la classe, merci pour le spectacle. Après une vaste revue d’effectif des deux côtés, les Girondins l’emporteront 5 buts à 3. Pour l’anecdote.

Oui, le rythme n’est pas hyper élevé, oui, ça rigole plus que ça ne joue la victoire finale. C’est le principe de ces matchs caritatifs avec d’anciennes gloires.

Ce soir, le match se jouait à guichets fermés, plus de 25 000 spectateurs pour les 100 ans de Lescure. Une réussite totale à laquelle ont également participé d’autres immenses gloires : Laurent Blanc, Fabien Barthez, Marius Trésor, Yoann Gourcuff ou Alain Giresse. Pour ne citer qu’eux.