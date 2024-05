Donald Trump s’alarme de l’alliance entre Xi Jimping et Poutine

Lors de sa sortie de la salle d’audience du tribunal de New York, ce jeudi 16 mai, l’ancien président américain Donald Trump a fait part de ses préoccupations grandissantes face à l’état actuel de l’économie et aux récentes politiques gouvernementales. Il a notamment évoqué les mauvaises nouvelles sur l’inflation et l’économie, ainsi que les initiatives visant à promouvoir les véhicules électriques. « J’ai vu de très mauvaises nouvelles sur l’inflation, sur l’économie, sur le mandat pour les véhicules électriques, vous savez, à quel point c’est fou. Cela va détruire notre pays. Mais j’ai vu aujourd’hui quelque chose qui est peut-être pire que tout… », a déclaré Trump, soulignant ses inquiétudes quant aux répercussions potentielles de ces politiques.

Cependant, c’est la récente rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine qui semble particulièrement inquiéter Trump. « Le président chinois Xi, que je connais bien, et le président russe Poutine, que je connais bien. Ils sont en ce moment même en train de travailler ensemble sur des projets dans lesquels ils s’associent, où ils se réunissent et font des dégâts parce que c’est en fin de compte ce à quoi ils pensent, faire des dégâts », a affirmé Trump, mettant en lumière sa crainte d’une collaboration entre les deux puissances.

Trump a également averti que Xi Jinping avait des intentions claires vis-à-vis de Taïwan. « Xi Jinping compte bien s’emparer de Taïwan », a-t-il souligné, rappelant que Pékin renforce sa pression militaire sur l’île depuis plusieurs années. Cette affirmation intervient alors que la Chine continue d’accroître sa présence militaire autour de Taïwan, suscitant des inquiétudes internationales quant à une possible confrontation.

La visite de Vladimir Poutine en Chine, qui a débuté ce jeudi, a été un moment clé pour le renforcement des relations sino-russes. Poutine, qualifiant Xi Jinping de « cher ami », est arrivé à Pékin dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Cette visite intervient alors que la Chine est accusée de soutenir l’effort de guerre russe de manière significative, tout en évitant de franchir le seuil de la livraison d’armes, ce qui pourrait provoquer une réaction encore plus forte de la part des pays occidentaux.

Les deux dirigeants ont cependant défendu leur rapprochement face aux critiques occidentales. Xi et Poutine ont présenté leur alliance comme un facteur de « stabilité » et de « paix » dans le monde, en dépit des accusations de l’Occident qui voit en cette alliance un signe inquiétant d’un nouvel axe autoritaire. Cette collaboration, selon eux, vise à contrebalancer l’influence occidentale et à promouvoir une vision du monde multipolaire.

Trump, tout en faisant face à ses propres défis juridiques et politiques aux États-Unis, continue de suivre de près les développements internationaux, soulignant les implications potentielles de l’alliance sino-russe pour la sécurité globale et la politique étrangère américaine. Ses commentaires reflètent une préoccupation plus large parmi les responsables politiques et les analystes occidentaux quant à l’émergence de nouvelles dynamiques de pouvoir qui pourraient remodeler l’ordre mondial actuel.

En conclusion, les inquiétudes de Trump concernant la coopération entre Xi Jinping et Vladimir Poutine ne sont pas sans fondement, étant donné les implications potentielles pour la stabilité mondiale. Cette situation souligne l’importance de la vigilance et de la préparation stratégique pour faire face aux défis posés par cette alliance émergente.