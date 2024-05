Divisions internes chez Les Républicains (LR) après un post sur l’Algérie

Une récente publication sur les réseaux sociaux du parti Les Républicains (LR), appelant l’Algérie à « reprendre, les biens et le mal : criminels, délinquants, clandestins, OQTF » a suscité de vives tensions internes. Alors qu’Éric Ciotti semble vouloir séduire l’électorat de Reconquête, plusieurs figures en interne s’opposent fermement à cette stratégie, craignant qu’elle n’érode « les valeurs fondamentales du parti ». Cette querelle met en lumière les profondes divisions au sein de LR à l’approche des élections européennes.

Une récente publication sur les réseaux sociaux du parti Les Républicains (LR) a déclenché une vive controverse en interne. Cette publication, un photomontage montrant des supporters algériens dans les rues de Paris, est accompagnée de la légende : « Message de service à l’Algérie, il faut tout reprendre, les biens et le mal : criminels, délinquants, clandestins, OQTF… », avec un émoji avion. Ce post n’a pas fait l’unanimité dans le parti.

🇩🇿 ❌ Message de service à l’Algérie, il faut tout reprendre, les biens et le mal : criminels, délinquants, clandestins, OQTF …#OneTwoThree ✈️ https://t.co/fB3zWZEaqt pic.twitter.com/pnCxhYgXAX — les Républicains (@lesRepublicains) May 30, 2024

Une stratégie de récupération de l’électorat Reconquête ?

Cette stratégie émanerait directement du premier cercle d’Éric Ciotti et viserait à récupérer l’électorat du parti Reconquête d’Éric Zemmour. Le photomontage utilise des codes de communication similaires à ceux employés de longue date par Reconquête. Cette approche semble être une tentative de séduction des sympathisants du parti d’Éric Zemmour, notamment ceux susceptibles de voter pour la liste de Marion Maréchal.

Tensions internes au siège de LR

Des proches de François-Xavier Bellamy et plusieurs parlementaires proches du députés Aurélien Pradié ont vivement contesté cette publication, ils demandent à Ciotti d’ « arrêter d’imiter l’extrême droite pour le buzz ». Ils expriment leur désaccord avec cette stratégie, qu’ils jugent nuisible à l’image et aux valeurs du parti. Selon eux, cette communication outrancière risque d’éloigner une partie de leur base électorale.

La Droite Républicaine ne devrait pas essayer d’imiter les populistes en espérant gratter quelques voix. La campagne menée courageusement par @fxbellamy montre que nous pouvons faire bien mieux. — Ian Boucard (@IanBoucard) May 30, 2024 Post de Ian Boucard, Député LR, notamment liké par les parlementaires LR Valérie Boyer et Pierre Cordier

Cette situation a exacerbé les tensions internes au siège de LR. Deux camps se dessinent parmi les cadres et les élus du parti : d’un côté, ceux qui soutiennent la stratégie « à droite toute » incarnée par Éric Ciotti, et de l’autre, ceux qui appellent à une modération du discours et à la fin des buzz incessants. « On dirait qu’on a embauché le Community manager de Reconquête », confie un cadre du parti à Entrevue.

Le post fait référence à une demande officielle de l’Algérie, qui a récemment transmis à la France une liste de biens à restituer. Cette demande a été utilisée par l’équipe de Ciotti pour accentuer leur discours sur le retour des personnes jugées indésirables, renforçant ainsi leur positionnement à droite toute.

En résumé, cette controverse illustre les divisions profondes au sein de LR sur la stratégie à adopter pour les derniers jours de la campagne des européennes. Tandis que certains prônent une ligne dure pour séduire l’électorat le plus à droite, d’autres craignent que cette approche ne nuise à l’unité et à l’image du parti.