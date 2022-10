La descente aux enfers d’un couple emblématique de la télé, vu chez Cyril Hanouna. Lionel et Mireille sont aujourd’hui SDF…

« On est usés d’être SDF. L’autre jour, on s’est dit qu’on allait prendre la voiture, terminer contre un arbre et mourir ensemble.. »

Depuis 11 ans, Lionel (47 ans) et Mireille (73 ans) vivent une histoire d’amour atypique. Leur écart d’âge leur a valu de passer plusieurs fois à la télévision entre 2014 et 2019, notamment chez Cyril Hanouna et Sophie Davant. Mais depuis 2019, ils vivent un véritable cauchemar. Quelques mois après leur apparition dans Balance ton post!, sur C8, ils se sont en effet retrouvés à la rue. Incapables de se reloger malgré des revenus corrects, ils dorment dans une voiture ou au camping depuis 2019. Usés moralement et physiquement par cette situation invivable et n’ayant plus rien à perdre, ils ont contacté la rédaction d’Entrevue et lancent un appel au secours aux télés qui les ont reçus, notamment Cyril Hanouna, dans l’espoir que leur SOS soit entendu…

Interview réalisée par Jérôme Goulon (Twitter @JeromeGoulon)

Jérôme Goulon : Il y a quelques années, votre couple a fait le buzz à la télé pour votre différence d’âge avec votre compagne…

Lionel : Oui. Ça va faire 11 ans que nous sommes ensemble avec Mireille, alors qu’on ne nous prêtait pas une seule journée ensemble. J’ai 47 ans, et Mireille 73 ! On a plus de 26 ans d’écart. Notre histoire est atypique. On s’est connus via un site de rencontre. Au bout de 24h, on s’est mis en ménage, et on n’est plus jamais quittés.

Votre écart d’âge a fait beaucoup parler. Comment vous étiez-vous retrouvés sur les plateaux de télévision ?

J’avais un profil Facebook et je suivais des émissions de témoignage comme Toute une histoire. On trouvait que notre histoire était atypique et jolie. J’ai liké un post de l’émission Toute une histoire avec Sophie Davant, et un casteur m’a contacté pour nous proposer de faire l’émission. C’était en 2014.

Et après, vous avez enchaîné les émissions ?

Oui, on a fait L’Histoire continue, Tout le monde veut prendre sa place, deux fois C’est mon choix, Dites-le à Baba et Capital. Notre dernière émission est Balance ton post !, en 2019.

Quelles répercussions ces passages télé ont-elles eues dans votre vie ?

Les conséquences de nos passages télé ont été bonnes sur les réseaux sociaux, car notre couple plaisait beaucoup aux gens. En revanche, dans la vie, ça a été négatif. Les gens étaient incisifs, notamment quand on faisait nos courses. Ils nous faisaient des remarques désobligeantes sur notre écart d’âge. Et nos familles à tous les deux, qui acceptaient déjà mal notre relation, nous ont tourné le dos car ils n’ont pas supporté qu’on médiatise notre couple. Mais le pire, c’est quand on a décidé de changer de logement…

C’est-à-dire ?

Mireille et moi, on vivait dans un taudis. On a donc résilié notre bail et on a décidé de déménager. On a fait une soixantaine d’agences immobilières sur Aix-en-Provence, où l’on vit depuis des années, mais on a eu des mauvaises surprises. Impossible de se reloger ! On s’est retrouvés à la rue le 1er octobre 2019…

Vous n’avez pas retrouvé de logement ?

Non. On constituait des dossiers plus que complets mais ça ne passait pas. Les gens s’imaginent que parce qu’on fait de la télé, on n’est pas censé devoir chercher un logement. Certains nous accusent de faire du voyeurisme…

Quand vous avez quitté votre logement, vous n’imaginiez pas que vous auriez autant de mal à en retrouver un ?

Pas du tout ! On vivait dans un tel taudis qu’on ne pouvait plus tenir, donc nous sommes partis. Nous étions persuadés qu’on retrouverait un logement rapidement, on n’a pas pensé une seconde qu’on se retrouverait à la rue…

Si votre dossier est complet, pourquoi refuse-t-on de vous louer un appartement ?

Mireille touche 1 400 euros de retraite, et moi j’ai une pension d’invalidité de 800 euros. Donc à nous deux, on touche 2 200 euros par mois. Le problème, c’est que ma pension d’invalidité ne compte pas dans les revenus, et Mireille est en surendettement. On n’a pas de quoi verser trois loyers d’avance, et en plus de ça, personne ne veut se porter caution pour nous, étant donné que notre famille nous a tourné le dos. Sans parler de notre différence d’âge, qui fait peur aux propriétaires. Donc c’est très difficile…

Donc vous êtes à la rue ?

Depuis le 1er octobre 2019, on est SDF ! Soit on dort dans une voiture, soit on alterne avec une chambre d’hôtel ou un Airbnb quand il nous reste de l’argent. Mais on passe la plupart de nos nuits dans la Toyota Yaris de Mireille. Ça coûte cher de vivre dans la rue : quand on veut aller aux toilettes, il faut payer un verre dans un bar. Quand on veut laver nos vêtements, il faut aller à laverie, etc. L’argent part vite !

J’imagine que ça doit être difficile à vivre…

Oui. Le 13 juin, Mireille a fait une embolie pulmonaire dans sa voiture. Être assis dans une voiture jour et nuit, la sédentarité, ça fait des dégâts. Elle a dû être héliportée en urgence à l’hôpital de Marseille.

Il n’y a personne pour vous aider ?

Les parents de Mireille sont morts. Quant aux miens, ils m’ont tourné le dos. Donc on est vraiment seuls ! C’est dingue qu’aujourd’hui France, en gagnant 2 200 euros par mois à deux, on ne puisse pas trouver de logement !

Donc là, vous dormez tous les soirs dans une voiture ?

Depuis mi-septembre, on dort dans un camping, dans un mobile home, à défaut de trouver un logement. Mais c’est quand même 900 euros par mois, et on n’a pas le droit de rester à l’année.

Qu’est-ce que vous aimeriez aujourd’hui ?

On veut juste pouvoir louer un studio ou un T2 avec une chambre. On en est à un point où on se fiche de la ville. Tant pis si on doit quitter Aix-en-Provence !

Vous n’avez pas demandé un logement social ?

On a fait des demandes de logements sociaux auprès de la ville d’Aix-en-Provence. Mais sans succès. Un couple de 26 ans d’écart, ça passe mal ! On est des gens honnêtes, on ne pensait pas que notre situation actuelle allait durer…

Même s’il n’est pas responsable de votre situation, qu’est-ce que vous attendez de lui ?

On ne demande pas grand-chose. On aimerait juste être reçus par Cyril Hanouna et témoigner de notre situation qui dure depuis 3 ans, car on est perdus et on ne sait plus vers qui se tourner pour débloquer notre situation…

Vous n’avez pas essayé de recontacter les émissions dans lesquelles vous êtes passés pour qu’ils relayent votre appel à l’aide ?

Oui, on a notamment essayé de contacter les équipes de Cyril Hanouna, fin octobre 2019. Six mois avant de se retrouver à la rue, on avait en effet participé à Balance ton post !, et ça s’était très bien passé avec Cyril. C’est une très belle personne. En coulisses, il nous disait : « Les chéris, je vous adore. Si un jour je peux vous aider… » Donc on s’est dit qu’il pourrait nous aider. On a envoyé une petite bouteille à la mer et on a envoyé un mail à la production pour obtenir l’aide de Cyril, ou du moins qu’on puisse témoigner sur son plateau pour parler de notre situation. Mais on n’a reçu aucune réponse.

Vous pensez que ça vous aiderait ?

Oui. Peut-être que les gens auraient de l’empathie à notre égard et que ça nous permettrait de trouver enfin un logement… Comme dit le dicton : qui mendie en silence, meurt de faim en silence. Donc on lance un appel au secours pour pouvoir être entendus… On n’a pas de logement, j’ai vu ma compagne au bord de la mort, donc on n’a plus rien à perdre. On est épuisés, on n’y arrive plus…

Vous avez eu des idées noires ?

On est usés d’être SDF. L’autre jour, on s’est dit qu’on allait prendre la voiture, terminer contre un arbre et mourir ensemble… Mais on s’accroche. Merci à Entrevue de nous donner la parole. Vous êtes les seuls à avoir répondu à notre appel au secours. On espère maintenant que notre message sera entendu… Je lance aussi un appel à l’aide à Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ils savent à quel point une couple avec une grande différence d’âge peut attiser des moqueries et méchancetés. Ils savent quelles difficultés cela peut engendrer. Quand un homme sort avec une fille plus jeune, ça ne choque pas, alors que les gens ont plus de mal à accepter qu’un homme sorte avec une femme beaucoup plus âgée que lui. Donc on espère qu’ils entendront eux aussi notre SOS et qu’ils nous aideront…

Lionel et Mireille dans Balance ton post!, en 2019

Mireille, obligée de dormir dans sa voiture et victime d’une embolie pulmonaire…

Le premier appel à l’aide de Mireille à Cyril Hanouna, lancé en 2019