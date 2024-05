Des croix gammées et des insultes homophobes taguées sur un monument aux morts

Dans la nuit de mardi à mercredi, des actes de vandalisme d’une extrême gravité ont été perpétrés sur le monument aux morts de la commune d’Escautpont, près de Valenciennes, dans le Nord de la France. Des croix gammées et des inscriptions homophobes ont été tracées, souillant ainsi le lieu de mémoire consacré aux soldats tombés pour la patrie. Un geste qui a suscité l’indignation et la consternation au sein de la communauté locale et au-delà.

La municipalité, consternée par cet acte odieux, a rapidement réagi en annonçant son intention de déposer plainte. Sur sa page officielle Facebook, la mairie a exprimé son profond désarroi face à cette profanation, soulignant que cet affront n’atteint pas seulement la mémoire des défunts, mais constitue également une attaque personnelle contre le maire et remet en question ses responsabilités tant professionnelles que personnelles.

Le nettoyage rapide des inscriptions haineuses sur le monument aux morts d’Escautpont, effectué par les équipes municipales dès le matin suivant l’incident, témoigne de la réactivité et de la détermination de la municipalité à restaurer l’intégrité de ce lieu de mémoire. Cette action rapide envoie un message fort de résistance face à la haine et à l’intolérance. Elle symbolise également le refus de laisser de tels actes de vandalisme ternir la mémoire des soldats tombés pour la patrie. Le nettoyage des inscriptions constitue ainsi un acte de réparation et de respect envers les défunts et leurs familles, ainsi qu’envers la communauté toute entière.

Ces actes, loin d’être isolés, s’inscrivent dans un contexte plus large de montée de l’extrémisme en France, comme l’a souligné Fabien Roussel, député du Nord et patron du Parti communiste français. En effet, le vandalisme à Escautpont s’accompagne d’autres incidents similaires, tel que le saccage des affiches électorales à Mulhouse, où des inscriptions haineuses ont été apposées contre un candidat. Ces actions révèlent une inquiétante progression de l’intolérance et de la violence politique, marquée par des idées xénophobes, antisémites et homophobes.

Le vandalisme sur le monument aux morts d’Escautpont, marqué par l’apparition de croix gammées et d’inscriptions homophobes, met en lumière les persistantes manifestations de haine et d’intolérance dans notre société. Ces symboles nazis rappellent les horreurs du passé et révèlent la persistance de l’extrémisme et de la discrimination.

Cet acte perpétré sur le monument aux morts d’Escautpont est une attaque odieuse contre la mémoire des soldats tombés au combat, ainsi qu’une insulte à la communauté locale et aux valeurs fondamentales de notre société. Malgré la tentative de perturbation, la détermination de la municipalité à maintenir la cérémonie commémorative souligne la résilience face à l’adversité.