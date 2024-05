Découvrez les 37 listes candidates aux élections européennes

À l’approche des élections européennes du 9 juin, Entrevue vous propose une présentation exclusive des 37 listes candidates, publiée au Journal officiel. Un nombre record, chaque liste comprend 81 noms en alternance hommes-femmes, reflétant la diversité des opinions et des programmes pour l’avenir de l’Europe.

Voici un aperçu des listes par ordre de tirage au sort du ministère de l’Intérieur :

« Changement citoyen », dirigée par Léopold-Edouard Deher-Lesaint, prônant la souveraineté politique et le départ des armées étrangères. « Décidons nous-mêmes », menée par Philippe Ponge, visant à instaurer le référendum d’initiative citoyenne européen. « Reconquête », conduite par Marion Maréchal, prônant la suppression de la Commission européenne. « La France insoumise », avec Manon Aubry, cherchant à sortir de l’austérité. « Rassemblement national », sous la direction de Jordan Bardella, qui prône la priorité nationale. « Ecologistes-EELV », conduite par Marie Toussaint, qui milite pour un État-providence écologique européen. « Free Palestine », menée par Nagib Azergui, centrée sur la sensibilisation à la guerre à Gaza. « Parti animaliste », dirigée par Hélène Thouy, axée sur les droits des animaux. « Parti révolutionnaire Communistes », avec Olivier Terrien, luttant contre le capitalisme. « Parti pirate », menée par Caroline Zorn, visant à construire une base démocratique solide pour l’UE. « Renaissance », de la majorité présidentielle, menée par Valérie Hayer, avec des personnalités comme Edouard Philippe et François Bayrou en positions non éligibles. « Parti des citoyens européens », menée par Alexandre Audric, militant pour une armée européenne et une Europe sociale. « Equinoxe », dirigée par Marine Cholley, focalisée sur l’écologie et la science. « Ecologie positive et territoires », menée par Yann Wehrling, défendant une écologie de compromis et de gouvernement. « Union populaire républicaine », avec François Asselineau, prônant la sortie de l’UE et de l’Otan. « Paix et décroissance », conduite par Michel Simonin, visant la décroissance économique au niveau européen. « Pour une autre Europe », menée par Jean-Marc Fortané, défendant diverses formes de souveraineté. « Les Républicains », dirigée par François-Xavier Bellamy, prônant un projet de droite avec un plan de réindustrialisation de l’UE. « Lutte ouvrière », menée par Nathalie Arthaud, portant la cause des travailleurs. « Nouvelle Donne », avec Pierre Larrouturou, proposant un plan climatique et la semaine de quatre jours. « République souveraine », dirigée par Georges Kuzmanovic, rejetant l’UE issue de Maastricht. « NPA-Révolutionnaires », menée par Selma Labib, exprimant le rejet des politiques actuelles et de l’extrême droite. « Parti des travailleurs », conduite par Camille Adoue, défendant le pouvoir d’achat et s’opposant à la livraison d’armes. « Les Patriotes », dirigée par Florian Philippot, prônant la sortie de l’UE et de l’Otan. « Rester libre », menée par Edouard Husson, s’opposant à une Europe fédérale. « Forteresse Europe », dirigée par Pierre-Marie Bonneau, souhaitant défendre l’identité des peuples européens et la souveraineté française. « Parti socialiste et Place publique », menée par Raphaël Glucksmann, défendant un positionnement pro-européen et hostile à la Russie. « Association nationale des communistes », avec Charles Hoareau, opposée à l’UE et à l’Otan. « Alliance rurale », conduite par Jean Lassalle, défendant un programme contre l’écologie radicale et la technocratie de l’UE. « La France libre », menée par Francis Lalanne, proposant une alternative à la dictature politicienne et contre la République. « Europe Territoires Ecologie », dirigée par Guillaume Lacroix, défendant une Europe forte et moins centralisée. « La Ruche citoyenne », menée par Lorys Elmayan, militant pour une Constitution écrite par les peuples européens. « Parti communiste », avec Léon Deffontaines, voulant remettre la question sociale au cœur du débat. « Défendre les enfants », dirigée par Gaël Coste-Meunier, visant à défendre les droits des enfants. « L’Ecologie au centre », menée par Jean-Marc Governatori, proposant une écologie politique différente. « Démocratie représentative », dirigée par Hadama Traoré, s’opposant à l’antisémitisme et à l’islamophobie. « Espéranto langue commune », menée par Laure Patas d’Illiers, défendant la langue universelle espéranto pour l’UE.

