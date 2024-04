Déclaration d’impôts : top départ et mode d’emploi

C’est le lancement de la campagne de déclaration des revenus acquis en 2023. Depuis ce jeudi 11 avril, les contribuables français peuvent se connecter sur le site des impôts ou l’application mobile.

Selon les régions, vous avez jusqu’au 23 mai, 30 mai ou 6 juin pour finaliser votre déclaration. Pour les moins connectés, la date limite de la version papier a été avancée de quelques jours : délai maximum 21 mai. Le cachet de La Poste faisant foi.

Plus précisément, les départements 1 à 19 ont jusqu’au jeudi 23 mai, les départements 2A à 54 ont jusqu’au jeudi 30 mai, et les départements 55 à 95 et les DOM jusqu’au 6 juin.

🔴 #Direct | Lancement de la campagne de l’impôt sur les revenus 2023 : suivez la conférence de presse de @T_Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, et des services des Finances publiques ⤵️ https://t.co/3bK6W1rzCM — Direction générale des Finances publiques (@dgfip_officiel) April 11, 2024

Avec le prélèvement à la source, les contribuables ont normalement déjà payé une partie ou la totalité de la somme due aux Finances publiques. Lorsque le prélèvement à la source s’avère insuffisant , l’administration fiscale propose deux solutions. Si la somme manquante est inférieure à 300 euros, elle vous sera prélevée en une fois. Si elle est supérieure à 300 euros, le prélèvement s’étalera entre septembre et décembre 2024.

Grande nouveauté de l’an dernier, la déclaration des biens immobiliers doit attirer votre attention. Selon les services de l’État, seuls 82% des propriétaires ont pensé à la remplir en 2023. Le gouvernement a annoncé rester attentif mais ne pas encore mettre d’amende à ceux qui oublieraient de régulariser ce feuillet.

Information pour les étudiants, ainsi que les moins de 25 ans : les indemnités de stages obligatoires de moins de 3 moins sont exonérées, tout comme les salaires perçus lors d’un apprentissage dans la limite de 20 815 euros, les APL, ou les bourses.

Nouveauté 2024, les parents d’enfants rattachés à votre foyer fiscal mais dont l’adresse est différente de la vôtre doivent désormais le préciser. C’est souvent l’exemple des étudiants. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a précisé que l’année dernière, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) avait confondu des logements étudiants avec des résidences secondaires et envoyer, par erreur, une demande de taxe d’habitation…