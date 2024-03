Décès de Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, à l’âge de 76 ans. Pluie d’hommages du monde politique, médiatique et culturel…

La famille de Frédéric Mitterrand a annoncé ce jeudi la mort de Frédéric Mitterrand à l’âge de 76 ans, après des mois de lutte contre un « cancer agressif ». Journaliste, écrivain, réalisateur, producteur, animateur de télé et enseignant, le neveu de François Mitterrand avant cumulé de nombreuses casquettes durant sa vie, en particulier celle de ministre de la Culture, un poste qu’il avait occupé de 2009 à 2012 dans le gouvernement de François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Dès l’annonce de son décès, l’ancien chef de l’État n’a d’ailleurs pas manqué de rendre immédiatement hommage à son ancien ministre, écrivain sur X (ex-Twitter): « Carla et moi avons appris avec une immense tristesse le décès de Frédéric Mitterrand. Il était un homme profondément cultivé et délicat, un être à part, sensible et attachant, une personnalité inclassable si loin de la vie partisane. Il fut un ministre de la Culture enthousiaste et passionné, qui exerça ses fonctions avec panache et talent. Il laissera ses films, ses livres, ses émissions comme autant de témoignages de son amour pour l’art et pour la culture. Nous adressons à sa famille et à ses proches nos pensées les plus sincères et émues. »

D’autres hommages ont été rendus à Frédéric Mitterrand, comme celui de Stéphane Bern. En larmes sur le plateau de C à vous, sur France5, ce dernier a affirmé, très ému, « J’ai beaucoup de peine ce soir. C’est lui qui m’a donné ma chance… »

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture elle aussi, de 2020 à 2022, a indiqué : « C’est un ami, un frère auquel j’étais extraordinairement attachée. »

Le milieu du journalisme a lui aussi rendu hommage à Frédéric Mitterrand. Michèle Cota a salué celui qui était « l’une des voix les plus connues de France », tandis que Alain Duhamel s’est fendu d’un « Comme homme politique, c’était un ovni ».

Enfin, Jack Lang, autre emblématique ministre de la Culture, a tenu lui aussi à saluer la mémoire de Frédéric Mitterrand, écrivant sur X : « La mort de Frédéric Mitterrand me bouleverse. Une amitié de plus de 60 ans nous liait d’une affection inaltérable. Il a tout au long de sa vie servi les arts avec passion, érudition et amour. Notre fidélité commune pour François Mitterrand nous unissait profondément.Par-dessus tout, j’appréciais son intelligence vive, son humour décapant, sa tendresse infinie, sa bonté rare. Frédéric était tout à la fois l’élégance et la passion. »