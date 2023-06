Décès de Claude Barzotti : La voix du Rital s’éteint à l’âge de 69 ans

Décès de Claude Barzotti : L’iconique voix du ‘Rital’, pilier de la variété française, s’éteint à 69 ans. Un vibrant hommage au chanteur belgo-italien dont la disparition bouleverse le monde de la musique.

L’icône de la chanson belgo-italienne et figure marquante de la variété française, Claude Barzotti, est décédé à l’âge de 69 ans à son domicile en Belgique. Son décès fait suite à une longue bataille contre un cancer du pancréas, après avoir fait face à de nombreux problèmes de santé au fil des ans.

Barzotti a été confronté à des problèmes de santé majeurs tout au long de sa vie, dont une grave complication rénale en 2014, et une pancréatite sévère en 2020, qui a finalement conduit à la fin de sa carrière musicale.

Claude Barzotti a marqué le monde de la musique dans les années 80, avec des hits comme ‘Madame’ et ‘Le Rital’. Né dans une famille d’origine italienne en Belgique, il a rendu hommage à ses racines à travers sa musique, notamment avec ‘Le Rital’, qui dénonçait le traitement des immigrés italiens en France et en Belgique.

En conclusion, la disparition de Claude Barzotti est une grande perte pour la musique belgo-italienne et la variété française. Son héritage musical perdurera à travers ses fans et son influence sur la scène musicale restera inoubliable.

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Claude Barzotti, figure emblématique de la variété française et voix marquante du tube ‘Le Rital’. L’artiste s’est éteint ce samedi 24 juin 2023, laissant derrière lui une légion de fans en deuil et un héritage musical indélébile.

Le chanteur belgo-italien s’est éteint paisiblement à son domicile de Court-Saint-Étienne, en Belgique, à l’âge de 69 ans, suite à une longue bataille contre un cancer du pancréas. Ces dernières années, Claude Barzotti avait dû faire face à de nombreux problèmes de santé, subissant plusieurs interventions chirurgicales. Un combat que l’artiste a mené avec courage, sans jamais renoncer à sa passion pour la musique.

Une santé fragile : le combat de Claude Barzotti contre la maladie

Claude Barzotti a été confronté à des problèmes de santé récurrents au cours de sa vie. En 2014, il a été hospitalisé suite à une grave complication rénale provoquant de douloureux calculs. Deux ans plus tard, les médecins ont découvert un nodule de 2,5 cm nécessitant une intervention du pancréas. Malheureusement, sa santé a continué de décliner. En novembre 2020, il avait publiquement partagé son combat contre une pancréatite sévère, obligeant des visites régulières à l’hôpital. Son état préoccupant a finalement mené à l’arrêt de sa carrière musicale cette même année.

Claude Barzotti, l’icône musicale des années 80, se souvient de sa brillante carrière

C’est dans les années 80 que Claude Barzotti, de son vrai nom Francesco Barzotti, a conquis le public francophone. Né à Châtelet, une commune française située en région wallonne en Belgique, dans une famille d’origine italienne, il a passé la majeure partie de son enfance près de Pesaro, dans la région des Marches, au nord de l’Italie. C’est au plat pays qu’il est revenu pour y construire une carrière exceptionnelle, chantant dans les bals avant d’enregistrer son premier titre, ‘Madame’, en 1981. Mais c’est sa chanson ‘Le Rital’, sortie en 1983, qui a été son plus grand succès, rendant hommage à ses origines italiennes et dénonçant le traitement des réfugiés italiens qui ont immigré en France et en Belgique au siècle dernier.

Claude #Barzotti n’écrira plus… Le rital restera toujours, et pour plusieurs générations, le chanteur préféré de nos mères et grands-mères italiennes. pic.twitter.com/YGf0i70xhG — Franck Allisio (@franckallisio) June 24, 2023

L’héritage musical de Claude Barzotti perdure

