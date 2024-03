« Danse avec les Stars » : Inès Reg règle ses comptes avec Natasha St-Pier

La scène aurait pu passer sous les radars. Lors d’une répétition de Danse avec les stars le 31 janvier dernier, Natasha St-Pier aurait insulté l’humoriste Inès Reg. La chanteuse canadienne a déposé une main courante contre la jeune femme pour « menaces de mort », mais elle a aussi été mise en demeure par TF1 Production. Dans un long message d’explication sur Instagram, Inès Reg régle ses comptes.

« Maintenant, je vais vous raconter ma journée du 31 janvier dernier… » L’humoriste Inès Reg publie sa vérité concernant « l’affaire Natasha Saint Pier ». Parfois les larmes aux yeux, parfois en cherchant ses mots, la voix tremblante, elle revient sur cette sombre histoire d’artistes qui « souhaitent faire baisser la musique du danseur de la salle d’à-côté »… Digne de la cour de récréation.

« Je suis désolée, j’ai tellement honte de raconter tout ça tellement c’est ridicule, mais je vais le faire », poursuit Inès Reg.

Le moment en question, le voici, résumé par l’humoriste : « Donc, ce 31 janvier, Natasha vient souvent toquer à la porte pour demander à baisser la musique. On s’adapte, on le fait, je baisse la musique. Sauf qu’à ce moment-là, elle met sa musique encore plus fort. Mon journaliste et mon cadreur s’en plaignent, Christophe Licata (le danseur) aussi. »

Inès Reg va elle-même demander à faire baisser la musique. Accompagnée de son cadreur et de son journaliste. Elle est dans l’émission depuis une semaine, sans souci particulier avec les autres « collèges de travail ». La musique est à fond : le danseur de Natasha St-Pier coupe la musique. Inès lui explique calmement qu’« on ne s’entend pas » dans la pièce d’à-côté. Réponse choc : « Ça ne vous fera pas de mal ! ».

Inès Reg lui explique alors qu’elle « pense qu’il doit y avoir une fenêtre entre les studios ouvertes ». D’après l’humoriste, il lui répond « un truc piquant ». « Je me souviens rire », un rire nerveux. « Ça te fait rire ? Tu pourras la mettre dans un prochain spectacle », lance le danseur.

Estomaquée, Inès Reg tente une réplique : « Dans le couple, toi t’es le mec piquant et Natasha, la nana mignonne ? ». C’est là que Natasha St-Pier s’avance et, toujours selon Inès, lui assène un « écoute moi bien petite sal***, les ennemis de mes amis sont mes ennemis ».

Inès Reg a publié une longue série de Story Instagram afin d’expliquer le pourquoi du comment de son altercation avec Natasha St Pier dans Danse avec les stars sur TF1 #dals (durée : 50 minutes) pic.twitter.com/fS72HSQdKm — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) March 25, 2024

L’humoriste peine à raconter cette scène du 31 janvier : « J’ai vu un éclair, c’est devenu tout blanc, le seul truc que je me suis dit, c’est ne pleure pas, ne dis rien. Qu’on y croit ou qu’on n’y croit pas, j’ai 31 ans, j’ai du respect pour tous… Là, ça m’a fait tellement mal. Je suis une enfant, j’ai vu Natasha à la télé, je n’y crois même pas tellement c’est trop violent. J’ai regardé le caméraman et le journaliste, je ne comprenais si ça c’était vraiment passé. Les deux étaient outrés, affolés. Je retiens mes larmes, et ‘wow’ sort seulement de ma bouche. »

Inès Reg raconte alors que Natasha St-Pier « met son bras en-dessous du (sien) et (lui) dit ‘maintenant tu sors’ ».

Pendant près de 50 minutes, l’humoriste multiplie les détails et livre ses analyses de la situation. Car jusque-là, d’autres versions avaient fuité, laissant place à toutes les interprétations. Il n’y a eu « aucune menace de mort », dit-elle en pleurs , rien d’autre. « Rien dont on m’accable. Ça s’est juste passé comme ça, cette scène est filmée. J’ai pris mes affaires et j’ai juste voulu partir. Quand je prends mes affaires, mon cadreur m’arrête, tente de me consoler, je sais que je vais pleurer, je ne veux pas montrer ma faiblesse alors je pars pleurer dans la salle de repos, mais pas devant les gens. »

Il est quand même bizarre le prochain plateau de #DALS. pic.twitter.com/Gqn8KvwA5G — Bertrand Hadet (@bertrandhadet) March 25, 2024

Plus tard, son danseur Christophe Licata la rejoint, les journalistes aussi. Natasha descend à son tour. « Je suis désolée, je pensais qu’on jouait une petite scénette où j’avais le rôle de la méchante, t’as ce côté hyper friendly, amicale, je suis désolée… », se serait excusée la Canadienne. « On ne m’avait jamais insultée de sal*** de ma vie », tranche Inès Reg. Les deux sont reparties chacune dans leur salle de danse.

L’effervescence au sein de la production, les fake news, la folie sur les réseaux sociaux, Inès Reg en a marre de tout ça. « Si, moi, nana du 93, d’origine algérienne, j’avais dit à une maman de 43 ans qu’elle était une sal***, je vous laisse imaginer ce qu’on aurait pu dire de moi. Alors que je n’ai été que victime dans l’histoire. »

Tout cela n’a pas empêché les deux candidates de Danse avec les stars de publier le 21 mars une vidéo Instagram dans laquelle elles s’affichent ensemble, dansant avec leur camarade Keiona. Hypocrisie ou retour à la normale ?