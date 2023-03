Depuis sa création en 2010, TPMP présenté par Cyril Hanouna est devenue une émission phare de la télévision française. Le 1ᵉʳ mars dernier, l’émission a réuni plus de 2,55 millions de téléspectateurs, atteignant un pic d’audience de 3 millions.

Cyril Hanouna et son équipe ont exprimé leur gratitude envers leur public fidèle et passionné dans l’émission le lendemain. Danielle Moreau a exprimé son avis de façon hilarante en total roue libre.

Touche pas à mon poste ! : l’émission qui rassemble des millions de téléspectateurs.

Début mars, l’émission TPMP a atteint un pic d’audience de 3 millions de téléspectateurs, revenons sur le parcours de cette émission emblématique.

Depuis ses débuts, Touche pas à mon poste, s’est imposée comme une émission de divertissement incontournable. Au fil des années, elle a su se renouveler pour continuer à plaire à son public. Des rubriques incontournables telles que “La Grande Darka” ou encore “Les 35 heures de Baba” ont su captiver les téléspectateurs. Les chroniqueurs de l’émission, tels que Valérie Benaim, Géraldine Maillet ou encore Benjamin Castaldi, apportent chacun leur touche personnelle à l’émission.

Cyril Hanouna offre ainsi une variété de points de vue sur l’actualité de la télévision et des médias en général. TPMP a également été le centre de nombreuses controverses au fil des ans, avec des critiques pour son langage et son contenu jugés trop vulgaires ou déplacés. Cependant, l’émission a par ailleurs reçu de nombreux éloges pour son rôle dans la diffusion de l’actualité des médias et des célébrités, ainsi que pour son rôle dans la promotion de la diversité et de l’inclusion à la télévision française.

Les chroniqueurs célèbrent Cyril Hanouna sur TPMP

Les éloges des chroniqueurs envers Cyril Hanouna témoignent de l’appréciation qu’ils ont leur. Ils ont salué son talent, sa créativité, mais également sa relation avec le public. En effet, Cyril Hanouna a su créer un véritable lien de proximité avec son public. Celui-ci se sent proche de lui et de son équipe. Les chroniqueurs saluent également l’importance de cette émission pour le public français, qui y trouve un lieu d’expression et de débat autour de l’actualité médiatique.

La déclaration la plus inspirée est venue de Delphine Wespiser, ancienne Miss France.

“Vous êtes le moteur d’une émission incroyable qui divertit, démocratise, informe et surtout fait avancer la France… Si je dis que c’est bien parce que 3 millions de personnes regardent, le public a toujours raison”.

Devant tant d’éloges des chroniqueurs, Danielle Moreau a pu rétorquer :

“On arrête, on pourra pas vous sucer aussi bien !”

Après Danielle Moreau, c’est Gilles Verdez qui passe !

Lorsque le tour de Gilles Verdez est venu pour faire l’éloge de son patron, il a réussi à susciter des rires sur le plateau en faisant une plaisanterie :

“Avec 3 millions, je m’en fous, donc je vais te sucer plus fort que d’habitude.”

Cependant, il n’a pas manqué de souligner l’importance de la relation de Cyril Hanouna avec le public, louant ainsi ses compétences tout comme Delphine Wespiser. Cette déclaration a été accueillie avec des applaudissements et des rires, témoignant de l’appréciation de l’équipe pour leur patron et l’émission de télévision qu’ils produisent.

Touche pas à mon poste est bien plus qu’une simple émission de télévision – elle est devenue une véritable institution de la télévision française. Elle a su captiver un public fidèle et passionné en se renouvelant et en offrant une variété de points de vue sur l’actualité de la télévision et des médias.