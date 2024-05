Daniel Riolo fait un lien entre religion et homophobie dans le foot

Lors de l’émission « C à vous » sur France 5, diffusée le lundi 20 mai 2024, un débat passionné a éclaté autour de la question de l’homophobie dans le football. Ce sujet a été lancé par la chroniqueuse Émilie Tran Nguyen, qui a exprimé son indignation face au refus de deux joueurs de participer à la journée annuelle de lutte contre l’homophobie en Ligue 1. Lors du match AS Monaco-Nantes, Mohamed Camara de l’AS Monaco a dissimulé les badges contre l’homophobie avec du scotch noir, tandis qu’un joueur de Nantes a également refusé de porter les couleurs arc-en-ciel.

Aurélie Casse, aux commandes de l’émission, a souligné la difficulté persistante pour le milieu du football de soutenir cette cause, malgré l’instauration de cette journée il y a cinq ans. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réclamé des sanctions sévères contre les joueurs et les clubs qui permettent de tels comportements, qualifiant ces actes d’inadmissibles.

Daniel Riolo, éditorialiste à RMC Sport et invité de l’émission, a noté une légère amélioration par rapport aux années précédentes, bien que la situation reste préoccupante. Il a mentionné que cette année, seuls deux joueurs ont refusé de participer, contre plusieurs auparavant. Riolo a attribué ces refus à des motifs religieux, soulignant que Mohamed Camara, un joueur musulman malien, vient d’un pays où l’homosexualité est fortement réprimée.

Cette discussion a mis en lumière la complexité de la lutte contre l’homophobie dans le football, où les convictions personnelles des joueurs, souvent influencées par des contextes culturels et religieux, se heurtent aux efforts pour promouvoir l’égalité et l’inclusion. Émilie Tran Nguyen a rappelé que le joueur Yohan Lemaire, exclu de son club en 2003 pour avoir révélé son homosexualité, a depuis créé l’Association Foot Ensemble pour sensibiliser les jeunes dans les clubs.

Daniel Riolo a conclu en insistant sur la nécessité de respecter les lois de la République et la charte éthique de la Ligue française de football, qui visent à garantir un environnement inclusif et respectueux pour tous les joueurs. Cependant, le lien entre homophobie et religion, soulevé par Riolo, reste un sujet délicat et controversé, suscitant des réactions variées parmi les spectateurs et les commentateurs.