Daniel Guichard : « Anne Hidalgo a fait de Paris une ville poubelle ! »

Alors qu'il fête ses 58 ans de carrière, Daniel Guichard nous a accordé une longue interview.

Gabriel Dallen : Daniel Guichard, vous avez 58 ans de carrière, chanteur populaire depuis 1966. Vous avez enregistré 23 albums, c’est assez énorme…

Daniel Guichard : Ça doit être ça. Je crois même qu’il y a eu des années où j’en ai enregistré deux. Mais je n’ai jamais trouvé ça important de faire le compte, je laisse les autres le faire pour moi.

Avez-vous aimé le show-business ?

C’est un milieu fabuleux où l’on rencontre des gens extraordinaires, mais aussi des cons, et il y en a un paquet. Depuis le début, j’étais catalogué « ringard », mais ce n’était pas gênant. J’étais le franchouillard, le Jean Dujardin de la coupe du monde de Rugby. Mon accent parigot agaçait beaucoup de gens. C’était comme ça, j’agaçais, mais sans être tricard.

Aujourd’hui, vous travaillez en famille avec votre femme et certains de vos enfants. Comment ça se passe ?

Mon fils, Joël, l’avant-dernier, travaille à la production. C’est un domaine très compliqué et il gère ça très bien. Christine, mon épouse, s’occupe du bureau, de la vente, de la boutique et de la compta superbement. J’ai aussi travaillé musicalement avec mon fils Gabriel, un artiste qui vit sa vie. En ce moment, il est plutôt du côté du théâtre, un comédien formidable.

Vous êtes un fils des Halles et vous vivez maintenant dans le sud à côté de Béziers. Pourquoi le Sud? Paris, c’est fini ?

Le Sud, parce que là-bas, le ciel et le soleil sont encore gratuits. Pour Paris, comme Capri, c’est fini. Hidalgo, ils l’ont élue, c’est leur problème et c’est une catastrophe. Elle a fait de Paris, l’une des plus belles villes du monde, une poubelle. Cette ville n’est plus la mienne.

Retrouvez l'intégralité de cette interview de Daniel Guichard dans le nouveau numéro d'Entrevue, actuellement en vente.