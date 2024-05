CZ : De l’ascension à la chute – Itinéraire d’un ex-PDG de Binance condamné à 4 mois de prison

Changpeng Zhao, plus connu sous le surnom de « CZ », a connu une ascension fulgurante dans le monde de la cryptomonnaie avant de faire face à une série de revers judiciaires. Né en Chine en 1977, il a émigré au Canada dans les années 1980 et a obtenu la nationalité canadienne. Son parcours atypique, marqué par des débuts modestes en tant que cuisinier chez McDonald’s et pompiste, a contribué à forger son image de « self-made man ». C’est un tribunal de San Francisco qui, ce mardi, a mis fin à l’ascension du génie de la cryptomonnaie en le condamnant à 4 mois d’emprisonnement pour blanchiment d’argent.

Après des études en sciences informatiques à Montréal, CZ a travaillé à Tokyo et à New York avant de retourner en Chine. Cet amateur de poker a découvert à Shanghai en 2013, lors d’une partie, quelque chose qui allait changer sa vie : les cryptomonnaies. Quatre ans plus tard, il fondait Binance dans cette même ville, une plateforme d’échange qui allait devenir la plus grande du monde en peu de temps, revendiquant près de 185 millions d’utilisateurs début avril.

Son franc-parler et son style décontracté ont contribué à sa popularité, tout comme sa réussite financière impressionnante. Forbes estimait sa fortune à 65 milliards de dollars en 2022, avant qu’elle ne connaisse une baisse significative en raison de la volatilité du marché des cryptomonnaies.

Cependant, le succès de Binance a attiré l’attention des autorités réglementaires, notamment aux États-Unis, où la société a été accusée de multiples violations, notamment de blanchiment d’argent et de transactions avec des entités telles que l’État islamique et des pays sous sanctions américaines.

En février 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) a ouvert une enquête contre Changpeng Zhao, soupçonné de partager des informations confidentielles pour manipuler les prix des cryptomonnaies. Malgré ses efforts pour diversifier ses activités, comme en témoigne son investissement de 500 millions de dollars pour financer l’acquisition de Twitter par Elon Musk en 2022, les ennuis judiciaires se sont accumulés.

En 2023, CZ est contraint de démissionner de son poste de PDG de Binance après avoir plaidé coupable dans une affaire de blanchiment d’argent. Malgré une caution de 175 millions de dollars fixée pour sa libération, les procureurs américains ont exprimé des inquiétudes quant à son éventuel retour aux Émirats arabes unis, un pays sans traité d’extradition avec les États-Unis.

Cette condamnation à quatre mois de prison aux États-Unis pour manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent marque un nouveau chapitre dans l’histoire tumultueuse de Changpeng Zhao. Son parcours, de la réussite entrepreneuriale à la chute judiciaire, illustre les défis et les risques du monde de la cryptomonnaie, où les fortunes peuvent être faites et perdues en un clin d’œil.