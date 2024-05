CULTURE – L’Etihad Museum de Dubai organise une conférence sur l’héritage culturel

Le jeudi 30 mai prochain, l’Etihad Museum de Dubai, l’un des joyaux culturel dubaïotes proposant des pavillons interactifs où les visiteurs peuvent explorer l’histoire du pays, propose une table ronde intitulée « Façonner l’héritage culturel. » Durant cette conférence, qui durera deux heures, participeront des représentants du pavillon national des Émirats arabes unis à la Biennale de Venise, l’événement annuel le plus prestigieux et le plus couru du monde de l’art.

Durant cette table ronde, les intervenants souligneront l’importance de la narration dans le façonnage de l’héritage culturel émirati à l’échelle mondiale.

Les intervenants présents à cet événement seront Laila Binbrek, directrice du Pavillon National, Pradeep Sharma, directeur de la Fondation Salama bint Hamdan Al Nahyan, et Manal Ataya, conseillère principale à l’Autorité des musées de Sharjah.

La conférence sera animée par Hanan Sayed Worrell, américaine libano-égyptienne spécialiste de la culture et de la gastronomie, responsable chez Mezza.

https://etihadmuseum.dubaiculture.gov.ae