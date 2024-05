Cristiano Ronaldo dévoile les secrets de sa longévité

39 ans et toujours aussi performant. Ou presque. La terreur des défenses, la légende du football, l’icône portugaise Cristiano Ronaldo continue de briller sur les pelouses saoudiennes. Avec son physique parfait, ses dents blanches et sa réussite dans tous les domaines, forcément, on le questionne sur sa façon de faire.



Le travail, le travail et encore le travail ? Pas uniquement. Cristiano Ronaldo s’est confié au quotidien catalan Mundo Deportivo. Ce média révèle que CR7 « ne parle plus après 22 heures, même au téléphone ». Le quintuple Ballon d’Or se montre très clair à ce sujet : « À partir de ce moment-là, ne m’appelle surtout plus ! »

Pourquoi cette règle si rigoureuse ? « J’aime donner du repos à mon cerveau. En tant que footballeur professionnel, il faut un dévouement total. Il ne s’agit pas seulement de deux heures d’entr aînement . Je vis pour qui je suis, pour ma carrière de footballeur. Mais bien sûr, j’aime aussi passer du temps avec ma famille, aller au cinéma ou aller au restaurant. Chaque athlète a ses propres caractéristiques ou besoins. »