Crise agricole : Karine Le Marchand remontée contre le gouvernement

Depuis le début du mouvement de contestation en janvier, Karine Le Marchand, animatrice emblématique de l’émission “L’Amour est dans le pré”, s’est impliquée de manière significative aux côtés des agriculteurs. Son engagement s’est manifesté à travers diverses actions, notamment en se rendant devant les caméras sur un point de blocage en Seine-et-Marne et en présentant une émission spéciale sur M6 intitulée “Agriculteurs, la crise”. Cependant, son soutien ne s’arrête pas là.

Réagissant au nouveau projet de loi agricole présenté le 3 avril par Marc Fesneau en conseil des ministres, Karine Le Marchand a exprimé sa frustration dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Dans cette séquence, elle pousse un coup de gueule, dénonçant l’absence de mesures concernant la rémunération des agriculteurs, un point crucial selon elle pour assurer la pérennité du secteur.

“Je viens de lire le projet de loi pour l’agriculture, la grande loi qui va nous promettre une souveraineté nationale et franchement je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Il n’y a rien sur la rémunération des agriculteurs”, a-t-elle déclaré.

La présentatrice remet également en question l’efficacité des mesures proposées pour soutenir les jeunes agriculteurs, soulignant le risque de les voir travailler de longues heures pour des rémunérations dérisoires. Elle interpelle ainsi le gouvernement et le président Emmanuel Macron, exprimant son incompréhension et son mécontentement face à la situation actuelle.

Malgré sa colère, Karine Le Marchand appelle au dialogue et à la compréhension de la part des autorités. Elle insiste sur l’importance de prendre en considération la colère et les revendications des agriculteurs pour élaborer des politiques agricoles plus justes et efficaces.

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte où les agriculteurs expriment de plus en plus leur mécontentement quant à leurs conditions de travail et de rémunération. Karine Le Marchand, qui a été décorée Chevalière de l’ordre du mérite agricole en 2013, continue ainsi son combat en faveur des agriculteurs, en mettant en lumière leurs difficultés et en appelant à des actions concrètes pour y remédier.