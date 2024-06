Côte d’Ivoire, Gabon… Ces Premières dames au chevet de l’Afrique

Dans une période marquée par des défis environnementaux et sociaux croissants, les Premières dames d’Afrique, telles que Zita Oligui Nguema du Gabon et Dominique Nouvian Ouattara de Côte d’Ivoire, semblent se distinguer par leur engagement profond envers le bien-être des jeunes et des femmes. Ces figures influentes s’investissent dans des initiatives visant à apporter des changements durables dans leurs pays respectifs.

Un Engagement Social au Gabon

À Paris cette semaine, en marge de la visite officielle de son époux, le Président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema, Zita Oligui Nguema a profité de l’occasion pour promouvoir sa Fondation « Ma Bannière ». Cette organisation est dédiée à l’éducation, l’accompagnement social et la santé des jeunes et des femmes en situation de détresse au Gabon. Mme Nguema a souligné l’importance de son initiative : « L’éducation, l’accompagnement social et la santé des jeunes et des femmes en situation de détresse sont notre priorité ».

Inspirée par sa foi, Mme Nguema a partagé les motivations personnelles derrière sa mission : « J’ai grandi en voyant des jeunes en détresse sombrer dans la drogue et l’alcool. Aujourd’hui, le destin m’a mis en situation de pouvoir aider mon prochain. Le terme ‘Ma bannière’ est tiré des Saintes Écritures, je veux dire des Évangiles qui ont inspiré mon engagement et ma vie. Tel qu’il est écrit dans le Livre des Cantiques : “Et sa bannière sur moi, c’est l’amour” ».

Paris, un Tremplin International

Le choix de Paris pour le lancement international de sa fondation n’est pas anodin. La France est un partenaire commercial majeur du Gabon, avec 25 % des importations gabonaises venant de ce pays. De plus, contrairement à d’autres nations africaines, le Gabon n’a pas succombé au sentiment anti-français, facilitant ainsi une coopération plus étroite.

Mme Nguema a appelé les fondations, mécènes et entreprises françaises à soutenir son initiative : « Nous avons un grand projet de centre de réinsertion sociale dans la zone spéciale de Nkok près de Libreville. La Fondation va bâtir une clinique exemplaire dotée de tous les moyens et de tous les soignants mobilisés pour soigner les souffrances physiques et psychologiques ». En matière de santé maternelle, la fondation a déjà distribué des milliers de kits médicaux et prévoit de créer des refuges sécurisés pour les jeunes victimes de violences.

Suivre les Traces de Dominique Nouvian Ouattara

L’initiative de Zita Oligui Nguema rappelle les efforts de Dominique Nouvian Ouattara, Première dame de Côte d’Ivoire, dont la fondation est l’une des plus actives en Afrique dans la lutte contre la précarité des jeunes et des femmes. Mme Ouattara a établi un précédent en matière de soutien social et économique, et son succès inspire visiblement d’autres Premières Dames à s’engager davantage dans des projets similaires.