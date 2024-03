Corse : un nouveau parti nationaliste identitaire

Un nouveau parti nationaliste a été fondé samedi à Ajaccio sous le nom de Mossa Palatina, il se revendique « autonomiste », « identitaire » et « conservateur », et considère l’islamisme comme un « ennemi ». Le leader du nouveau parti, Nicolas Battini, doctorant de 30 ans étudiant la langue et la culture corse, veut prendre ses distances avec le nationalisme corse, qu’il qualifie de « perverti par la gauche ». Le congrès fondateur de samedi s’est déroulé devant une assemblée de 400 personnes durant laquelle « le jacobinisme », « le wokisme » et « l’islamisme» ont été désignés comme « ennemi tricéphale à combattre »».

« Nous revendiquons le droit de critiquer l’islam et d’en refuser l’importation massive chez nous », a scandé Nicolas Battini qui a été condamné en 2016 à huit années de prison pour un attentat contre la sous-préfecture de Corte (Haute-Corse) en avril 2012.

Cet ancien responsable du pôle d’idées du parti autonome Femu a Corsica de Gilles Simeoni a quitté l’organisation en 2021 pour fonder sa propre association culturelle Palatinu, déjà ancêtre de ce nouveau parti.

C’est le cinquième parti nationaliste, présent sur le territoire insulaire corse. « Il y a toujours eu des nationalistes de droite, notamment des petits groupes indépendantistes très à droite, mais ils étaient globalement très minoritaires et beaucoup ont essayé de se structurer et peu ont réussi », explique le politologue André Fazi.