Michael Jordan et Scottie Pippen ont ensemble conquis le basket-ball, encore et encore, gagnant 6 titres ensemble avec le maillot des Chicago bulls, mais le fils de Michael Jordan, Marcus Jordan, s’est récemment mis en couple avec Larsa Pippen, l’ancienne femme de Scottie.

Michael Jordan et Scottie Pippen: une amitié qui s’est transformé en rivalité

Michael Jordan et Scottie Pippen ont joué ensemble pendant dix saisons, mais une fois qu’il ne jouaient plus dans la même équipe, les deux coéquipiers ont eu une relation tumultueuse.

Michael Jordan et Scottie Pippen lors d’une partie des Chicago Bulls

Dans une interview, on apprend que Scottie décrit Michael Jordan comme “égoïste” dans son livre “Unguarded”, alors que l’interviewer dit:

“Quand on vous voit toi et Michael Jordan sur le terrain, on dirait deux meilleurs amis qui sont là pour démonter tout le monde!”

Mais Scottie rigole et lui répond que les choses ne sont pas comme elle semblent l’être, et lui parle de la vraie nature de leur relation:

“Notre relation n’était pas comme ça en dehors du terrain. On aura toujours ce respect l’un pour l’autre, poursuit Scottie, mais notre amitié n’est pas ce que les gens croient voir à la télé. Il n’aurait pas eu autant de succès sans moi, mais en même temps, je n’aurais pas eu autant de succès sans lui non plus. On se complétait, on se défiait l’un l’autre pour devenir meilleurs.”

Marcus Jordan empire la situation ?

C’est le 5 Septembre 2022 que le compte Twitter NBA Buzz publie une photo où l’on aperçoit pour la première fois le fils de Michael Jordan avec l’ex-femme de Scott Pippen à un restaurant japonais, pendant ce qui semblerait être un date.

Marcus et Larsa ne montraient aucun signe d’une relation amoureuse et Larsa a commencé à se faire discrète une fois qu’elle a su qu’on la prenait en photo avec le fils de Michael Jordan. Même si à ce moment-là, elle et Scottie étaient déjà divorcés, après 21 ans ensemble et quatre enfants.

Marcus Jordan et Larsa Pippen officialisent leur relation

Larsa essaye de faire profil bas au début, mais leur relation s’assume vite et elle devient bientôt publique, avec de plus en plus de photos des deux personnes ensemble, dans des endroits pour couples et faisant des gestes de couple, comme pour rendre le tout connu au grand public.

Quelques mois après ce qui s’est passé au restaurant japonais, Marcus Jordan publie une vidéo pour confirmer sa relation avec Larsa. Le fils de Michael Jordan publie ça sur son compte Instagram, on le voit checker Larsa Pippen, puis lui fait faire un tour sur elle pour enfin l’embrasser.

Scottie Pippen ayant perdu son fils aîné il n’y a pas si longtemps que ça, on penserait qu’il soit dévasté par une énième mauvaise nouvelle, mais en tout cas il ne montre aucune réaction pour l’instant, pas qu’il puisse y faire grand chose.