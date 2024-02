CNews menacée de censure : Robert Ménard s’insurge contre la dérive totalitaire de Reporters sans Frontières dans TPMP: « Ils sont tombés sur la tête! »

C’est une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. Ce mardi, le Conseil d’État a sommé l’ARCOM de veiller à ce que « les chaînes assurent, dans le respect de leur liberté éditoriale, l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinions en tenant compte des interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. »

Principale chaîne visée : CNews, accusée de ne pas suffisamment respecter la pluralité des opinions. La plus haute juridiction administrative nationale a en effet « enjoint l’ARCOM de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d’indépendance de l’information. »

Un véritable coup de tonnerre pour les défenseurs de la démocratie, qui voient dans cette injonction une grave menace sur la liberté d’expression, mais également une injustice : d’autres chaînes, notamment du service public, ne sont pas directement visées par l’ARCOM alors qu’elles sont loin d’être irréprochables quant au respect du pluralisme.

Cette décision du Conseil d’État fait suite à une plainte de l’association Reporters sans Frontières, qui avait saisi la haute juridiction devant le refus du régulateur à mettre en demeure CNews pour manquements au pluralisme et à l’indépendance de l’information. Une démarche étonnante de la part d’une association qui prétend lutter pour la défense de la liberté de la presse, et qui, en agissant ainsi, se comporte davantage en organe de censure plutôt qu’en défenseur de la démocratie.

Invité ce mercredi soir par Cyril Hanouna dans TPMP!, sur C8, Robert Ménard, cofondateur de Reporters sans Frontières, a fait part de son indignation, déplorant l’attitude moralisatrice et totalitaire de RSF. Au cours de son intervention, le maire de Béziers n’a pas masqué sa peine et sa colère, déclarant notamment: « Ils sont tombés sur la tête! »

Retrouvez ici les vidéos de l’intervention de Robert Ménard dans TPMP!, ce mercredi soir sur C8 :