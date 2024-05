CNews condamné, Lejeune (JDD) s’emporte contre l’Arcom

Nouveau rebondissement dans l’affaire des propos de Geoffroy Lejeune (JDD) sur CNews. Condamnée à payer 50 000 euros d’amende, la chaîne d’informations n’a pas commenté le sujet. Mais le principal protagoniste de l’affaire vient de poster une vidéo pour dénoncer la façon de faire de l’Arcom.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n’a pas aimé la petite phrase de Geoffroy Lejeune. Réagissant à un sondage proposé dans « L’Heure des Pros » sur CNews, l’éditorialiste et directeur du Journal du Dimanche n’a pas supporté la sanction.

🔴 L'Arcom a scandaleusement sanctionné l'une de mes interventions sur CNews.



Nous sommes là pour dire la vérité quoi qu’il en coûte.

Ne nous laissons pas bâillonner face à ces attaques contre la liberté d'expression.



Questionné au sujet de la montée grandissante de l’antisémitisme en France, l’homme fort du JDD a souhaité l’expliquer par la montée de « l’immigration arabo-musulmane » en France.

« 91% des Juifs ont subi un acte d’antisémitisme » (sondage Ifop pour Le Parisien)

Quelle est la cause de l’antisémitisme ? Selon lui, « ce sondage montre une des conséquences de l’immigration arabo musulmane, comme une partie du trafic de drogues, comme la surpopulation carcérale, comme l’abaya, comme tout ça… » Une déclaration qui avait déclenché certaines moues dubitatives en plateau.

Sur les réseaux sociaux, ces propos totalement clivants génèrent donc un affrontement d’idées et de façons de penser. On peut lire des « tu as raison », comme des « victimisation » ou encore « T’as été sanctionné parce que c’est faux, et que c’est de l’incitation à la haine raciale ».