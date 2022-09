Cinéma : découvrez la première bande-annonce du prochain film « Astérix »

La sortie d’un « Astérix » est toujours un événement. Guillaume Canet, réalisateur du prochain opus, vient de dévoiler une bande-annonce du nouvel épisode de la saga. Intitulé « Astérix et Obélix : L’empire du milieu », ce film tant attendu par les fans sortira en salles le 1er février prochain. Huitième plus gros budget de l’histoire du cinéma français, il proposera un casting vertigineux avec Gilles Lellouche, Guillaume Canet, Vincent Cassel, José Garcia, Marion Cotillard, Franck Gastambide, Ramzy Bedia, McFly et Carlito, Orelsan, Pierre Richard, Philippe Katerine, Angèle ou encore Zlatan Ibrahimovic. En attendant, découvrez le premier teaser du nouvel « Astérix » !

