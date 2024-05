CINÉMA – Cillian Murphy : « L’audition de mon premier rôle, je l’ai préparée alors que je faisais du stop et du camping en France. On m’a envoyé le scénario dans ma tente. »

Révélé en 2002 grâce à 28 Jours plus tard, de Danny Boyle, puis devenu une star en 2005 grâce à Batman Begins de Christopher Nolan, Cillian Murphy a obtenu la consécration suprême cette année en remportant l’Oscar 2024 de meilleur acteur pour son rôle dans Oppenheimer, du même Christopher Nolan. Rien ne le prédestinait pourtant à une grande au cinéma, lui qui voulait devenir musicien et qui n’a suivi aucune formation. Un destin hors-norme que l’acteur irlandais nous raconte dans une interview à découvrir dans le nouveau numéro d’Entrevue, actuellement en vente. Voici un extrait…

C’est vrai que vous êtes entré dans la comédie sur un coup de tête ?

C’est l’idée. J’étais à l’école et en Irlande, entre les cycles d’examens, on appelle ça une année de transition, on ne travaille pas beaucoup. On peut essayer différentes choses. Il y avait un module de théâtre, j’avais 16 ou 17 ans. Le directeur de la Cork Theatre Company est venu et a animé l’atelier avec nous. J’ai eu un énorme coup de foudre pour lui. Il était tellement cool. Nous avons improvisé et fait des petits sketchs avec mes amis. Ensuite, je le voyais dans les pubs de la ville de Cork quand je sortais boire ou jouer de la musique. J’ai fini par aller voir une pièce qu’ils avaient montée, dans une boîte de nuit très célèbre de Cork City. C’était la première fois que je voyais une pièce de théâtre. J’ai été subjugué. J’ai alors harcelé pour qu’on m’auditionne.

C’était votre première audition ?

Oui, je ne savais pas du tout comment se travaillait une audition. L’audition de mon premier rôle, je l’ai préparée alors que je faisais du stop et du camping en France. On m’a envoyé le scénario dans ma tente. Je l’ai donc lu, puis je suis revenu et j’ai passé l’audition. Et j’ai été pris !

Ça vous a fait oublier votre déception de ne pas devenir musicien ?

Lorsque je faisais du théâtre, je me sentais un peu comme si je jouais de la musique en live, grâce à l’électricité que l’on ressent avec le public. C’est ce que je voulais en jouant de la musique, mais ça n’a pas marché. J’ai donc eu l’impression que le théâtre était une sorte de substitut. En plus, la pièce était très physique, très rock’n’roll. Pour moi, c’était donc un excellent substitut.

Vous avez réussi à vivre très tôt de la comédie ?

Non. J’ai eu de longues périodes de chômage entre temps, vous savez, je travaillais dans des bars et des restaurants. Tout n’a pas été facile…

