Christine Kelly annonce à l’antenne qu’elle n’est pas morte

Le mercredi 10 avril, une vague de choc et d’inquiétude a traversé le monde médiatique alors qu’une vidéo circulait sur YouTube annonçant le décès de la journaliste Christine Kelly. Le titre de la vidéo, sans équivoque, et son contenu détaillé semblaient confirmer une nouvelle tragique : Christine Kelly, ancienne chroniqueuse de l’émission « Touche pas à mon poste », aurait succombé à une leucémie terminale.

Dans cette vidéo, non seulement la date et le lieu des obsèques étaient précisés, mais une voix off affirmait que la journaliste avait rendu son dernier souffle. Cette mauvaise blague, d’une extrême cruauté, a provoqué une onde de choc parmi les proches, les collègues et les téléspectateurs de Christine Kelly.

Face à cette situation, Christine Kelly a rapidement pris la parole pour rétablir la vérité. En prenant l’antenne de CNews, elle a commencé son émission en affirmant avec fermeté : « Dix-neuf heures, c’est l’heure ; oui, je sais que beaucoup d’entre vous ont eu un choc aujourd’hui… Je ne suis pas morte ». Cette déclaration directe et sans équivoque visait à mettre fin aux rumeurs et à réaffirmer sa présence parmi nous.

Sur les réseaux sociaux, la journaliste a également partagé son indignation. Sur Instagram, elle a publié la vidéo en question avec un commentaire poignant : « ‘Christine Kelly a rendu son dernier souffle à 5h du matin’. Je me faisais une autre idée du paradis… » Cette réaction reflète à la fois sa surprise et son dégoût face à cette fausse annonce.

Christine Kelly a également exprimé son choc et son désarroi face aux nombreux appels qu’elle a reçus, provenant de personnes sincèrement émues par la nouvelle de son prétendu décès. Cette mauvaise blague, loin d’être anodine, a eu un impact réel sur l’entourage de la journaliste.

Le lendemain, la journaliste est revenue à l’antenne avec un brin d’ironie, affirmant avec humour : « Ravie de vous retrouver ; deuxième jour d’affilée ; I’m still alive » (je suis toujours en vie). Cette touche d’ironie témoigne de sa résilience face à cette épreuve inattendue.