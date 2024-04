Charles III remplacé par son frère le Prince Edward

Au début de février, Charles III a révélé qu’il était atteint d’un cancer, ce qui l’a conduit à réduire ses apparitions publiques et à suspendre ses obligations royales. Pour compenser son absence, il a sollicité l’aide de membres de la famille royale, notamment son frère, le prince Edward.

Cette situation représente un nouveau chapitre dans l’histoire royale. Depuis l’annonce de son cancer en février, Charles III a temporairement mis de côté ses devoirs royaux et a réduit ses engagements publics. Bien que son état de santé semblait rassurant lors de la messe de Pâques le 31 mars, le roi continue son traitement en privé. En attendant son rétablissement, il peut compter sur le soutien de Camilla Parker Bowles pour assurer ses apparitions publiques et sur son frère, le prince Edward. En effet, le 8 avril, le roi a délégué pour la première fois à son frère et à sa belle-sœur, Sophie, la représentation au palais de Buckingham.

À l’occasion du 120e anniversaire de l’Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, les deux pays ont organisé un échange de gardes entre l’Élysée et le palais de Buckingham. Les gardes français ont participé à la cérémonie de relève devant le palais de Buckingham, sous le regard attentif du prince Edward et de la princesse Sophie. Contrairement à son habitude, le prince William, héritier de la couronne, n’a pas pris part à cet événement en raison de ses propres engagements réduits, consécutifs à l’annonce du cancer de Kate Middleton le 23 mars dernier.

Charles III, malade, trouve un soutien important auprès de sa famille. Outre Camilla Parker Bowles, qui est au plus près de son combat contre le cancer, le roi peut également compter sur sa sœur, la princesse Anne. Selon des rapports du 5 avril, Anne est décrite comme « l’un des piliers les plus solides de la monarchie » dans cette épreuve. Des observations similaires ont été partagées par Wesley Kerr, ancien correspondant royal de la BBC, qui a souligné le lien profond entre Charles III et sa sœur, ainsi que l’engagement d’Anne envers le bien-être de son frère et de la monarchie dans une déclaration à Tatler le 6 février. En ces moments difficiles, la famille royale reste unie.