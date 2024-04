« Aya Nakamura, c’est la maltraitance du français, c’est la vulgarité incarnée et l’autotune. » Eric Naulleau porte une attaque ignoble contre Aya Nakamura

Alors que la chanteuse Aya Nakamura est pressentie pour interpréter Edith Piaf lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Eric Naulleau s’est très violemment emporté contre ce choix. Interrogé par plusieurs médias, dont TPMP!, le polémiste a dévoilé sans langue de bois le fond de sa pensée, affirmant:

« C’est le plus merdique de la musique mondialisée, c’est la maltraitance du français, c’est la vulgarité incarnée et l’autotune. C’est pour ces quatre raisons qu’elle a été choisie, car c’est le symbole de l’effondrement et la politique du pire. Elle n’est ni la classe, ni l’élégance. »

Eric Naulleau a poursuivi: « La France c’est la langue française et elle chante de la bouillie ! Donc elle n’est pas représentative de la France et du message qu’il faut envoyer. Ces Jeux Olympiques, ca va être une vitrine sur notre culture et de ce que représente la France. le problème c’est que depuis des années, on veut envoyer un message de promotion de la médiocrité et la haine de l’excellence, donc au fond, c’est logique d’aller la chercher elle ! »

Pour rappel, si l’éventuelle présence d’Aya Nakamura à la cérémonie des JO est vivement contestée par certains, de son coté, le président Emmanuel Macron a défendu ce choix, indiquant qu’Aya Nakamura était l’une des artistes francophones les plus écoutées au monde et qu’elle parlait « à bon nombre de nos compatriotes. »

Retrouvez le passage d’Eric Naulleau dans TPMP!, le 9 avril sur C8.