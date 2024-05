« Ce n’était plus lui, il est parti à 35kg. » Les derniers jours de la vie de Philippe Gildas racontés par sa femme chez Jordan De Luxe

Ce mardi sur C8, dans l’émission Chez Jordan, Maryse Gildas, femme de Philippe Gildas, figure de Canal+ décédé en 2018, s’est confiée sur les derniers mois de la vie de son mari, disparu à 82 ans des suites d’un cancer du rein.

Durant son interview, Maryse Gildas a évoqué les défis auxquels le couple a dû faire face, se remémorant les mots du médecin concernant l’inopérabilité de la tumeur au rein gauche de Philippe, indiquant : « Philippe avait beaucoup de fatigue et mal dans le dos, mais pas plus que ça. Son médecin m’a dit que c’était métastasé. À partir de là, il n’y avait plus rien à faire, je le savais déjà. Il est parti en sept mois. »

La veuve de l’ex-star de la chaîne cryptée a également partagé les émotions vécues par son mari, ses moments de délire, et le soutien de proches, notamment l’intervention de Muriel Robin, racontant : « Il délirait. Quand Muriel Robin est venue le voir, il refaisait Nulle part ailleurs et il me prenait pour son assistante », avant de donner de tristes détails sur les derniers jours de son mari : « Ce n’était plus lui, c’était son enveloppe. Il est parti à 35 kilos. C’est comme une bougie qui s’éteint. Il ne mangeait plus rien. Il est parti dans son sommeil. »

