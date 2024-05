Cauet va être présenté à un juge d’instruction pour viols présumés

En novembre 2022, Sébastien Cauet, alors animateur vedette de NRJ, a été accusé de viol par une jeune femme. Suite à cette plainte initiale, d’autres personnes ont également porté des accusations similaires, portant le total à cinq plaintes, dont une concerne un viol sur mineur. Malgré ces graves allégations, Cauet a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré : « Je suis éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses mais surtout mensongères, qui sont portées contre moi. J’ai les preuves de mon innocence, mes avocats vont en saisir le Parquet de Nanterre. Je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation. »

Le 23 mai, BFMTV annonçait que Cauet avait été placé en garde à vue par la Brigade de protection des mineurs pour répondre à ces accusations de viols et d’agressions sexuelles. La veille, sa compagne Nathalie avait également été entendue par les autorités. Après cette garde à vue, Cauet doit être présenté à un juge d’instruction au Tribunal judiciaire de Paris. S’il est mis en examen, ce sera pour des faits présumés de viols et d’agressions sexuelles commis entre 1997 et 2014.

Depuis le début de l’affaire, Sébastien Cauet a été suspendu d’antenne à NRJ. Malgré la présomption d’innocence, il n’a pas repris ses fonctions. Le 7 mai, le Tribunal de commerce a statué en faveur de NRJ dans le litige opposant la radio aux sociétés de Cauet, Be Aware Groupe et Be Aware Radio. L’avocat de Cauet a exprimé son intention de faire appel contre cette décision, soulignant que celle-ci autorise la caducité des contrats face à une tempête médiatique.

Les accusations contre Sébastien Cauet incluent plusieurs incidents graves. Le parquet de Paris a requis sa mise en examen pour trois viols, dont deux sur des mineures de plus de 15 ans, ainsi que pour une agression sexuelle sur une mineure de plus de 15 ans. Il est également accusé de corruption de mineurs de plus de 15 ans entre janvier 2014 et septembre 2016.

Sébastien Cauet va donc être présenté à un juge d’instruction dans le cadre de cette information judiciaire pour agressions sexuelles et viols. Les développements de cette affaire seront suivis de près.