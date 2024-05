Cauet, accusé de viols, débouté par NRJ : la réaction cinglante de la direction de la radio

Accusé de viols et écarté de l’antenne de NRJ depuis le mois de novembre, Cauet et sa société de production, Be Aware, avaient assigné NRJ en justice au mois de janvier afin de revenir à l’antenne. L’animateur de 52 ans, qui présentait l’émission C’Cauet depuis 2010, estimait en effet que bien qu’il soit visé par des accusations de viols et d’agressions sexuelles, la présomption d’innocence devait être respectée, sa mise à l’écart lui causant, à lui et sa société, un grave préjudice.

Voyant que la direction de NRJ n’avait pas l’intention de le remettre à l’antenne, Cauet avait changé de stratégie, demandant finalement non plus un retour au micro, mais une indemnisation. L’animateur réclamait un peu plus de 4 millions d’euros au groupe NRJ.

Cette semaine, le tribunal a débouté Sébastien Cauet et ses sociétés de leurs demandes d’indemnisation, et a donc donné raison à NRJ qui considère comme caduc le contrat avec son animateur phare.

Suite à cette décision de justice, l’avocat de Sébastien Cauet a déclaré « Pour nous, c’est une déception évidente. Le tribunal dit qu’un contrat peut être mis en cause du simple fait d’une tempête médiatique. »

De son côté, le groupe NRJ s’est félicité de cette décision à travers un communiqué cinglant, rappelant que compte tenu de la gravité des accusations contre Cauet, les conditions d’un retour à l’antenne n’étaient pas réunies.

Retrouvez ici le communiqué du groupe NRJ