Catherine Laborde gravement malade : sa sœur donne des nouvelles

Le mardi 9 avril 2024, Françoise Laborde, la sœur de l’ancienne présentatrice météo de TF1, Catherine Laborde, a partagé des informations alarmantes sur l’état de santé de cette dernière lors de son passage sur l’émission “Chez Jordan” sur C8.

Catherine Laborde, figure emblématique de TF1, lutte contre la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy, une combinaison dévastatrice de troubles neurologiques. Françoise Laborde a révélé que sa sœur souffre de graves difficultés, notamment des problèmes de mémoire et d’équilibre. “Les mots ne lui viennent pas toujours”, a-t-elle expliqué, soulignant que l’évolution de la maladie est lente mais préoccupante.

Françoise a également révélé que la condition de Catherine exige une surveillance constante. “Elle ne peut pas rester seule une seconde”, a-t-elle confié, expliquant les risques de crises de panique et de chutes. Elle a aussi souligné que malgré son état de santé, Catherine ressent toujours l’affection du public, ce qui la touche profondément.

Le témoignage de Françoise a également mis en lumière les troubles alimentaires de Catherine, révélant qu’elle avait lutté contre des années de restriction alimentaire et de comportements autodestructeurs. Françoise a partagé que Catherine mangeait très peu et qu’elle avait même recours à des comportements de vomissements. Ces troubles alimentaires, selon Françoise, étaient profondément enracinés et remontaient à leur enfance, influencés par le comportement de leur mère.

Malgré les défis, Françoise reste déterminée à soutenir sa sœur. Elle a exprimé son désir de passer du temps ensemble dans le Gers avec leur autre sœur, Geneviève, pour des vacances en famille. La volonté de Françoise de rester présente et de soutenir Catherine dans ces moments difficiles est palpable, offrant un éclairage émouvant sur les liens familiaux face à l’adversité.