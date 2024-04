Cassie avec le FBI, ça sent le roussi pour Diddy

L’étau se resserre. La star du rap Sean Diddy Combs va-t-il être rattrapé par les enquêteurs ? Actuellement libre suite aux perquisitions très médiatisées réalisées dans ses domiciles de Los Angeles et Miami le mois dernier, Diddy serait toujours visé par des plaintes pour viols et agressions sexuelles, mais aussi pour relations sexuelles avec des personnes mineures et d’avoir possiblement pris part à du trafic d’êtres humains.

D’après TMZ, son ex-compagne, Cassie, serait passée aux aveux et collaborerait avec le FBI. Un coup dur pour l’homme d’affaires pointé du doigt régulièrement sur les réseaux sociaux par Curtis Johnson, alias 50 Cent, autre immense star du rap. Sorte de meneur du tribunal populaire.

Diddy va-t-il tomber ? Cassie a été la première à parler, en novembre dernier, du supplice qu’elle avait vécu pendant plus de dix ans avec Sean Combs. La chanteuse de 37 ans avait choqué le monde à l’automne dernier révélant que Diddy l’avait contrainte à des actes sexuels avec plusieurs hommes, lui avait administré de la drogue de force à plusieurs reprises. Un accord à l’amiable semblait avoir repoussé une possible peine de prison.

Sauf que l’affaire a depuis libéré la parole. Plusieurs autres femmes ont témoigné. Sean Combs dément avec force toutes les accusations. Certains pensent que son influence lui permet d’éviter les tracas. Mais les témoignages se succèdent et d’anciennes vidéos refont surface.

Le comédien Ashton Kutcher, dans des propos de 2019, tient des paroles qui portent à confusion. Après avoir passé une soirée avec le rappeur, il expliquait alors : « J’ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire. ». Certains pensent désormais qu’il cherchait déjà à cacher des choses interdites. Lui qui est réputé si proche de Sean Combs. Tout est sujet à interprétation. Et beaucoup se servent des réseaux sociaux comme d’un joyeux comptoir de café.

Ashton Kutcher s'attend à recevoir une citation à comparaître dans le cadre de l'enquête sur le trafic sexuel de Sean 'Diddy' Combs.



Kutcher et Diddy sont amis depuis des décennies, mais le Daily Mail affirme que Mila Kunis, l'épouse de l'acteur de No Strings Attached, a… pic.twitter.com/eBEfsXdaJm — Black Bond PTV (@BlackBondPtv) April 2, 2024

A ce jeu-là, 50 Cent est d’ailleurs le roi. Lui qui s’était réjoui de tout le l’emballement médiatique autour de son ennemi Diddy. Sur Instagram : « Cette merde devient bien réel. Les fédéraux dans les propriétés, mince, ils ont mis les menottes aux enfants. Maintenant, ce n’est plus ‘Diddy l’a fait’. C’est ‘Diddy est cuit’. Ils n’interviennent pas comme ça s’ils n’ont pas un dossier. » Une publication supprimée quelques instants plus tard. Message quand même reçu cinq sur cinq.