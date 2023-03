La réforme de l’âge de départ à la retraite en France a suscité de vives réactions et des manifestations dans tout le pays. Malgré le rejet de la motion de censure par les députés, le gouvernement a décidé d’utiliser l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sa réforme de l’âge de départ à la retraite. Les syndicats de différents corps de métier ont appelé à une grève nationale. Les éboueurs de Paris se sont joints au mouvement depuis le début du mois de mars. Dans ce contexte tendu, certaines personnalités ont réagi, notamment la chanteuse Carla Bruni, qui a publié une photo controversée sur son compte Instagram.

Photo du compte de Carla Bruni

Les grèves contre la réforme de l’âge de départ à la retraite déplaisent à Carla Bruni.

Depuis l’annonce de la réforme de l’âge de départ à la retraite, les manifestations se sont multipliées dans toute la France. Les syndicats de différents corps de métier ont appelé à une grève nationale pour protester contre cette réforme jugée injuste. Les éboueurs de Paris ont également rejoint le mouvement depuis le début du mois de mars, entraînant un dépôt massif de déchets dans les rues de la capitale.

Les manifestations ont été marquées par des affrontements entre les manifestants et les policiers, ainsi que par plusieurs incendies. Dans ce contexte tendu, certaines personnalités ont réagi à la situation.

Carla Bruni, l’épouse de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, a suscité la controverse en publiant une photo sur son compte Instagram. Sur cette photo, on peut la voir prendre la pose devant un tas de détritus.

Elle a légendé :

“Voici le printemps, merci Anne Hidalgo”.

Anne Hidalgo est la maire de Paris, et cette publication de Carla Bruni est perçue par certains comme une critique de la gestion de la ville par la municipalité.

Cette publication a provoqué de vives réactions chez les abonnés de Carla Bruni, qui se sont exprimés en commentaire. Certains ont souligné que les travailleurs ont aussi des droits, dont celui de faire grève, tandis que d’autres ont rappelé que les infirmières sont réquisitionnées lorsqu’elles font grève. Avant cette publication controversée, Carla Bruni avait déjà été critiquée pour avoir mis un emoji mort de rire en légende d’une vidéo reprenant un extrait du passage d’un éboueur qui dénonçait ses conditions de travail sur le plateau de BFM TV.

Les archives de Carla Bruni.

Dans les années 90, Carla Bruni était une mannequin très célèbre en France. Elle faisait partie des “supers modèles” qui dominaient les podiums, aux côtés de Cindy Crawford, Naomi Campbell ou encore Claudia Schiffer. Elle a travaillé pour les plus grands noms de la mode, tels que Chanel, Dior, Versace ou Yves Saint Laurent. Son physique élégant et sa beauté ont conquis de nombreux créateurs et photographes.

Une photo de Carla Bruni à l’époque où elle était mannequin.

Après sa publication controversée qui a agacé les internautes, alors que la France est en pleine manifestation pour la réforme des retraites, Carla Bruni a partagé sur son compte Instagram des archives de l’époque où elle était mannequin dans les années 90. Elle veut “juste s’amuser” et montre ainsi que Carla Bruni souhaite retrouver la nostalgie de son passé de mannequin.

Elle a déclaré :

“Je veux juste m’amuser.”

La réforme de l’âge de départ à la retraite en France a suscité de vives réactions et manifestations dans tout le pays. Dans un contexte difficile, l’ancien mannequin semble chercher un peu de légèreté et retrouver le Paris qu’elle a connu.