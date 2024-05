Cannes – Rachida Dati vient saluer un photographe en pleine montée des marches

C’est une scène pour le moins insolite à laquelle on a assisté au Festival de Cannes. Depuis le début des festivités, Rachida Dati, ministre de la Culture, ne cesse de surprendre et d’attirer l’attention. On a ainsi pu voir la ministre main dans la main avec Kevin Costner ou encore en train d’apprendre l’art de faire la bise à Selena Gomez.

Ce dimanche 19 mai, lors de la montée des marches, c’est en compagnie des photographes que la ministre s’est fait remarquer. Arborant une robe longue noire et blanche laissant apparaître un dos nu, la ministre de la Culture s’est arrêtée devant les appareils photo et est venue notamment saluer Rachid Bellak, photographe de stars habitué des tapis rouges de Cannes et bien connu chez les célébrités.

Un geste plutôt sympa qui montre que la ministre n’oublie pas que sans les photographes pour sublimer les stars et personnalités, la montée des marches du Festival de Cannes n’aurait pas la même saveur…