Cannes – Omar Harfouch et sa femme Yulia rayonnants lors de la montée des marches, sublimés par Yves Saint Laurent

Ce dimanche soir à Cannes, le film The Substance, de Coralie Fargeat, en compétition au Festival de Cannes, était projeté sur la Croisette. À cette occasion, Omar et Yulia Harfouch, invités par Yves Saint Laurent, ont monté les marches pour assister à la projection du long-métrage de la réalisatrice et scénariste française.

L’homme d’affaires et sa femme, éditrice en chef de HD Fashion & Lifestyle TV, basée à Dubaï, étaient habillés, maquillés et coiffés par la prestigieuse Maison de Haute Couture Yves Saint Laurent, qui a convié en marge du Festival une quizaine de personnalités du monde entier à passer deux jours en mer sur le prestigieux voilier trois-mâts Ponant.

Rappelons que cette année, Saint Laurent Productions, filiale de Yves Saint Laurent, coproduit trois films présentés au Festival de Cannes.

À noter que Omar Harfouch prépare actuellement deux concerts Philharmoniques : l’un au théâtre des Champs-Elysées, le 18 septembre prochain, et le second au Palais des Nations à l’ONU, le 20 septembre à Genève, lors de la Journée internationale de la paix où il interprétera au Piano son «Concerto pour la Paix» sous la baguette du Maestro Mathieu Bonnin dirigeant l’Orchestre Philharmonique de Béziers Méditerranée.

@ Crédit photo : Rachid Bellak