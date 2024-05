Cannes 2024 – Adam Driver : « Dans le milieu du cinéma, beaucoup de gens ont un salaire un mois, et puis le mois d’après, plus rien. »

Révélé par la saga Star Wars, Adam Driver fait partie de la nouvelle génération d’acteurs à Hollywood. Son actualité est très riche, puisqu’il défend cette année au Festival de Cannes le dernier film de Francis Ford Coppola, Megalopolis, et qu’il est actuellement à l’affiche de Ferrari, de Michael Mann, disponible sur la plateforme Amazon. Nous l’avons interviewé à cette occasion, dans un entretien à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro d’Entrevue, actuellement en vente. Il nous parle notamment des revendications actuelles dans le milieu du cinéma. Voici un extrait…

Vous avez fait les gros titres avec vos commentaires sur la grève des scénaristes à Hollywood, en critiquant notamment Netflix et demandant une revalorisation des rémunérations pour les « petites mains ». L’industrie du cinéma est à un tournant ?

L’accord dérogatoire est une bonne chose à promouvoir. Dans le milieu, du cinéma, beaucoup de gens ont un salaire un mois, et puis le mois d’après, plus rien. Vous venez de sortir de l’école, vous êtes endetté pour rembourser vos études, vous gagnez votre vie en jouant des pièces de Broadway ou des spectacles ici et là en espérant devenir acteur et percer, et puis soudain, votre principale source de revenus s’arrête. C’est une chose difficile. De petites sociétés de production arrivent à faire beaucoup plus que de grandes sociétés comme Netflix, et ces dernières trouvent le moyen de dire que les conditions demandées par le SAG ( le syndicat professionnel américain des acteurs, Ndlr. ) ne sont pas raisonnables ? Cela semble absurde. Je suis donc ravi d’avoir fait la promotion de l’accord dérogatoire…

Avez-vous eu beaucoup de réactions des plateformes de streaming à la suite de vos commentaires ?

Oui, je n’avais pas réalisé que ça allait faire autant réagir. Mais les gens sont très positifs, d’après ce que j’entends.

Donc le boss de Netflix ne vous a pas appelé pour régler vos comptes ?

Non, non, non, personne ne m’appelle. ( Rires )

