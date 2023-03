Camille Lou parle du futur de sa carrière en 2023 après Prométhée

Après avoir entamé leur série de documentaires sur l’affaire Godard, TF1 décide de lancer une nouvelle série évènement, “Prométhée”. C’est à partir du 16 mars 2023 que la chaîne a décidé de diffuser cette série fantastique dans laquelle Camille Lou joue le rôle d’une policière, une première pour l’actrice. Europe 1 a alors décidé de l’interviewer à propos de cette série.

“Ça m’a fait peur de jouer un flic”

La jeune actrice qui est connue pour avoir joué dans Les Combattantes, n’était pas si emballée par l’idée de jouer le rôle d’une policière comme elle le fait savoir.

Pendant son interview la jeune femme confie sa peur d’incarner un flic, étant donné qu’il faut savoir imposer une certaine autorité qu’elle juge ne pas avoir. Mais elle a fait confiance au réalisateur et aux producteurs de TF1 qui l’ont guidée et la voyaient bien dans le rôle. Elle ajoute que la Brigade de recherche et d’intervention était présente sur le plateau et la conseillait sur ce qu’elle devait faire.

Camille Lou nous dit aussi qu’elle est à la fois très différente mais aussi proche d’Élise (nom de la policière qu’elle jouait). Elles ont toutes les deux cette passion pour leur profession mais leurs particularités sont très différentes.

Elise se focalise plus sur sa profession étant donné l’enquête qu’elle essayait de résoudre, même si en faisant ainsi elle délaisse son conjoint et sa famille. Chose que Camille ne pourrait pas faire.

La jeune actrice a dû cette fois faire sans le maquillage pour son tournage, elle s’est affichée au naturel. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, ça ne l’a pas dérangé. Même si on a pour habitude de se maquiller pour passer à la télévision, Camille Lou a décidé que le naturel collerait plus au personnage d’Elise. Personnage qui a les mêmes vêtements depuis de nombreuses années et qui veut juste être confortable dans ce qu’elle met.

Mais de quoi ça parle Prométhée?

Image de la bande d’annonce de la série Prométhée

C’est bien beau tout ça mais de quoi elle parle cette série ?

Dans Prométhée, on suit l’histoire d’Elise, une policière qui a un cas mystérieux à résoudre. Hélas, la policière n’a aucun moyen de pister le meurtrier. C’est alors qu’on découvre une jeune fille de 17 ans qui s’appelle Prométhée. L’adolescente avait été percutée par une voiture et le couple responsable de l’accident avait donc décidé de la recueillir.

Seulement, Prométhée s’en est sortie sans aucune séquelle et elle ne se souvient de rien. Mais la jeune fille commence à avoir des visions qui mettent en scène un crime violent dont le coupable est en fuite. Je vous laisse relier les points.

La jeune fille qui joue le rôle de Prométhée s’appelle Fantine Harduin. Camille nous parle aussi de la relation qu’elle a développé avec l’actrice de Prométhée pendant ce tournage.

“Fantine est une actrice fantastique. Je me suis reconnue en elle quand j’ai commencé dans le métier. C’était son premier projet et elle était pourtant très instinctive. Je pense qu’on s’est bien entendue parce qu’on avait les mêmes manières de travailler et aussi les mêmes questionnements. Donc je ne pouvais pas vraiment la rassurer”

Nous raconte Camille en rigolant.

L’actrice parle aussi de son désir de fonder une famille et l’implication que ça pourrait avoir pour sa vie professionnelle. Camille dit avoir hâte de devenir maman et que lorsque ça va arriver, elle fera de son mieux.