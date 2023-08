Britney Spears et son mari Sam Asghari demandent le divorce après qu’il l’ait accusée de le tromper !

Britney Spears et son mari Sam Asghari vus en train de montrer leur affection lors d’une croisière en yacht à Cabo, quelques semaines seulement avant leur séparation choquante.

La chanteuse, âgée de 41 ans, portait un bikini rose fuchsia alors qu’elle profitait d’une pause avec l’acteur de 29 ans, au Mexique en juin dernier, ne laissant aucun indice que leur mariage était sur le point de s’effondrer. Sam a déposé une demande de divorce mercredi en alléguant qu’il avait déménagé de leur domicile à la suite d’une « grosse dispute » sur des rumeurs d’infidélité.

Lors de leur dernière apparition ensemble avant la nouvelle de leur séparation, Britney et Sam semblaient bien plus heureux alors qu’ils se détendaient ensemble sur le yacht. Le couple a échangé une étreinte douce alors qu’ils se prélassaient sur le yacht avec un groupe d’amis, après avoir enfilé un sweat-shirt rose pour monter à bord du yacht.

Britney n’a pas encore commenté les nouvelles du divorce, mais elle a toutefois rompu son silence en partageant un message Instagram bizarre dans lequel elle promet d’acheter bientôt un cheval. Asghari a officiellement déposé une demande de divorce mercredi, invoquant des « différends irréconciliables » et listant le 28 juillet 2023 comme date de séparation, comme l’a d’abord rapporté TMZ.

Cela survient peu de temps après que Britney a été photographiée sans sa bague de mariage, après que la nouvelle de sa séparation avec Sam a été révélée à la suite d’un an de mariage.

Selon les documents judiciaires, Asghari demande une pension alimentaire pour conjoint ainsi que la prise en charge de ses frais d’avocat.

En ce qui concerne leurs finances, l’avocat d’Asghari, Neal Hersh, a déclaré que les choses doivent encore être déterminées, malgré l’existence d’un contrat de mariage solide qui protège les biens de Britney acquis avant le mariage.

Une source a déclaré que le contrat de mariage ne sera probablement pas annulé et qu’il est plus probable que « Britney écrira un chèque à Sam et que ce sera la fin de l’histoire ».

Bataille légale : Page Six a rapporté que Britney a engagé l’avocate en divorce de célébrités Laura Wasser, qui compte parmi ses clients des célébrités de premier plan telles que Kim Kardashian, Kevin Costner et Johnny Depp.

Britney était de bonne humeur lors de sa sortie en yacht avec Sam, un an après leur mariage dans leur maison à Thousand Oaks.

Anciens : Le couple s’est marié en juin 2022, mais était ensemble depuis 2016.

Elle avait déjà fait appel à l’aide de Wasser en 2008 alors qu’elle se battait contre son ex-mari Kevin Federline, 45 ans, pour la garde de leurs deux fils.

Les ex-conjoints, qui se sont séparés en 2006 après deux ans de mariage, partagent Jayden James, 16 ans, et Sean Preston, 17 ans. Wasser est une fervente partisane des contrats de mariage, quel que soit le statut financier, car elle considère que se marier est « la décision la plus importante de votre vie ».

Avant de se marier, elle encourage les couples à établir un accord « sur des points clés comme les enfants, les finances et la manière dont vous prévoyez de prendre soin de vos parents à mesure qu’ils vieillissent ».

C’est Page Six qui a rapporté mercredi qu’Asghari se concentre sur « la tentative de négocier des concessions au-delà de son contrat de mariage et menace de révéler des informations extrêmement embarrassantes » sur Britney à moins d’être payé.

Mais une autre source a déclaré que : « [ces allégations] sont absurdes et l’avocat de Britney, un ancien procureur fédéral, ne laisserait jamais personne faire chanter Britney Spears ».

Il n’est pas clair si Sam pourrait obtenir une part de l’argent que sa femme gagne pendant leur mariage.

Son avocat, Mathew Rosengart, a joué un rôle clé dans l’établissement des termes peu de temps après que Asghari ait demandé la main de Spears en septembre 2021.

Le couple s’est marié en juin 2022, mais était ensemble depuis 2016. TMZ a rapporté en premier la séparation en disant : « Il ne faudra pas longtemps avant que Sam demande le divorce ». La cérémonie de mariage de Sam et Britney en juin 2022 a été une affaire somptueuse organisée dans la maison de la superstar à Thousand Oaks. Elle a été suivie par de nombreuses stars A-list, telles que Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez et Drew Barrymore.

La famille éloignée de Britney – y compris ses parents controversés Jamie Spears et Lynne Spears – aurait été non invitée. Le mariage est survenu peu de temps après que le couple ait vécu une fausse couche déchirante de leur premier enfant ensemble. La chanteuse a annoncé pour la première fois qu’elle était enceinte en avril 2022 dans un post sur les réseaux sociaux où elle disait avoir pensé qu’elle avait pris du ventre pendant les vacances, mais avait fait un test qui avait révélé qu’elle était enceinte.

Peu de temps après, le couple a annoncé dans une déclaration commune qu’il avait subi une perte de grossesse. « C’est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que nous avons perdu notre bébé miracle tôt dans la grossesse », ont-ils déclaré. « C’est un moment dévastateur pour n’importe quel parent.

Peut-être aurions-nous dû attendre d’être plus avancés dans la grossesse avant d’annoncer, mais nous étions trop excités de partager cette bonne nouvelle. Notre amour l’un pour l’autre est notre force. Nous continuerons à essayer d’agrandir notre belle famille. Nous sommes reconnaissants pour tout votre soutien. Nous vous demandons gentiment de respecter notre intimité en cette période difficile

Cette nouvelle de bébé est survenue après des mois de tourments émotionnels pour Spears, qui a finalement été libérée de sa tutelle après 13 ans et une longue bataille juridique.

« Nous sommes optimistes à ce sujet. C’est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens », a réfléchi Sam dans une interview avec GQ. « Et une belle chose que j’ai entendue dire, c’est que lorsque le bébé est prêt, il viendra.

« C’est donc une belle chose que quelqu’un avait dit, c’est un processus courant et le corps féminin est tellement incroyable, et le corps humain en général est si beau qu’il se guérit tout seul. Et lorsque le bébé est prêt, ce sera le bon moment ».

Le jeune acteur avait également déclaré qu’il avait toujours voulu être un « jeune père » et que les enfants étaient la « prochaine étape », qualifiant la procréation de « joie de vivre ». Britney a choqué ses fans lorsqu’elle a témoigné en juin 2021 que sa tutelle, mise en place en 2008, l’empêchait de se marier ou même d’avoir un autre enfant.

« Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé », avait-elle déclaré lors d’une audience sur la tutelle en 2021. « On m’a dit qu’actuellement, dans la tutelle, je ne peux pas me marier ou avoir un bébé, j’ai un stérilet en moi en ce moment pour ne pas tomber enceinte ».

Spears et son mari se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de la vidéo musicale de la chanson « Slumber Party » en 2016. Depuis sa participation à la vidéo de Britney, l’aspirant acteur a accumulé plusieurs crédits, apparaissant récemment dans la série HBO Max « Hacks » et dans la série Showtime « Black Monday ».

Britney Spears et Sam Asghari se sont fiancés en 2021

La chanteuse avait déjà été mariée à Jason Alexander en 2004, mais leur mariage avait été annulé au bout de 55 heures. Elle avait ensuite épousé Kevin Federline en 2004, et ils avaient eu deux garçons prénommés Sean et Jayden, âgés de 17 et 16 ans, pendant son deuxième mariage, qui s’est terminé en 2007.