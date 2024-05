Brigitte Lahaie a eu une Liaison avec Johnny Hallyday !

Ce Lundi, lors de son passage sur le plateau de l’émission « Chez Jordan » diffusée sur C8, Brigitte Lahaie a surpris le public en révélant pour la première fois une relation amoureuse passée avec Johnny Hallyday. Cette révélation exclusive de l’ancienne star du cinéma pour adultes devenue animatrice radio a jeté une lumière nouvelle sur le passé amoureux du célèbre rockeur français.

« J’ai eu une relation avec Johnny Hallyday (…) C’est la première fois que j’en parle », a déclaré Brigitte Lahaie, marquant un tournant dans l’émission. Elle a décrit cette relation comme étant « assez courte » et limitée à deux rencontres seulement. Jordan de Luxe, l’animateur, a tenté d’obtenir plus de détails, mais Lahaie est restée discrète, précisant simplement : « Je ne peux pas en raconter plus ».

Brigitte Lahaie a révélé que cette histoire s’est déroulée en 1977, à une époque où Johnny Hallyday était marié à la chanteuse Sylvie Vartan. Les deux icônes de la chanson française s’étaient mariées en 1965 et leur mariage a duré jusqu’en 1980. « Il était en couple, c’était en 1977 ! », a-t-elle confirmé, soulignant ainsi que Johnny était engagé à ce moment-là.

Malgré cette situation, Brigitte Lahaie a exprimé une attitude très décomplexée vis-à-vis des hommes mariés. « Je n’ai jamais eu de soucis avec les hommes mariés, ça ne me regarde pas. Et si ce n’est pas moi, c’est une autre. Si un homme marié a envie d’aller voir ailleurs, il ira voir ailleurs », a-t-elle affirmé. Elle a précisé qu’elle n’a jamais eu l’intention de briser le couple Hallyday-Vartan : « Je n’ai jamais eu envie de casser leur couple ».

La décision de Brigitte Lahaie de révéler cette liaison 47 ans après les faits s’accompagne d’une certaine retenue. « C’est la première fois que je le dis. Je vous réserve l’exclusivité Jordan… », a-t-elle confié. Malgré les questions insistantes de l’animateur, elle a choisi de ne pas s’étendre davantage sur le sujet, par respect pour Johnny Hallyday, décédé en 2017. « Je ne raconterai pas plus, ça suffit, paix à son âme… », a-t-elle déclaré.

Brigitte Lahaie a également partagé une réflexion plus générale sur ses relations avec des hommes mariés, citant une autre expérience personnelle avec René Chateau. « D’ailleurs, quand je suis sortie avec René Chateau, il avait une femme dans sa vie et je n’ai jamais voulu qu’il la quitte », a-t-elle expliqué, illustrant ainsi sa philosophie de vie basée sur la liberté individuelle et le respect des choix des autres.

Cette révélation inattendue a suscité de nombreuses réactions, notamment concernant l’impact potentiel sur la mémoire de Johnny Hallyday et sur les sentiments de sa veuve, Laeticia Hallyday. Cependant, pour Brigitte Lahaie, cette histoire reste un épisode de son passé qu’elle a décidé de partager en toute transparence, sans chercher à causer de polémique.

En conclusion, la révélation de Brigitte Lahaie sur sa brève relation avec Johnny Hallyday ajoute une nouvelle dimension à l’histoire sentimentale complexe du rockeur. Malgré la surprise générale, Lahaie a maintenu une attitude sereine et respectueuse, fidèle à sa philosophie personnelle.